Clima en Panamá: Aguaceros aislados marcarán la jornada, especialmente en la mitad este del país

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía mantener la precaución y seguir las recomendaciones oficiales ante cualquier eventualidad.

Panamá/Los panameños deberán prepararse para una jornada marcada por aguaceros aislados y dispersos, especialmente en la mitad este del país, donde las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica ocasional, según informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Caribe, se prevé que hasta las primeras horas de la noche se registren lluvias intermitentes sobre Guna Yala y Colón, con posibilidad de tormentas eléctricas aisladas. En el resto del litoral caribeño, el cielo se mantendrá nublado por momentos, con precipitaciones esporádicas a lo largo del día.

Mientras tanto, en el Pacífico, la mañana comenzará con chubascos aislados en el Golfo de Chiriquí, así como en sectores del norte de Panamá Oeste y Panamá, además de Darién y la comarca Emberá. Sin embargo, será durante la tarde cuando aumente la probabilidad de lluvias dispersas y aguaceros de variada intensidad en Chiriquí, sur de Veraguas, norte de Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién, incluyendo las comarcas Emberá. En contraste, otras zonas del país experimentarán cielos entre despejados y parcialmente nublados.

Temperaturas elevadas

El calor continuará siendo protagonista. En el Caribe, las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 32°C, mientras que en el Pacífico podrían alcanzar entre 31°C y 35°C. En áreas montañosas y la Cordillera Central, los valores serán más frescos, con registros por debajo de los 25°C.

Vientos y condiciones marítimas

Se espera el predominio de vientos ligeros, inferiores a los 20 km/h, principalmente del norte, aunque con incursiones del oeste en el Pacífico occidental.

En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe presentará oleajes entre 1.0 y 1.8 metros, con periodos de 7 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas serán más bajas, entre 0.2 y 0.8 metros, con periodos de 12 a 15 segundos.

Radiación UV en niveles elevados

Un aspecto a tomar en cuenta será la radiación ultravioleta. Se prevén índices moderados a altos en la región metropolitana y el oriente del país, muy altos en gran parte del territorio nacional y extremos en zonas marino-costeras del istmo, por lo que se recomienda el uso de protección solar y evitar la exposición prolongada durante las horas de mayor intensidad.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente en áreas propensas a lluvias intensas o tormentas eléctricas.