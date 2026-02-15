Lejos del bullicio: fieles optan por retiro espiritual en San Monte Alberna

La Casa Monte Alverna acoge actualmente a un grupo de personas que ha decidido vivir una experiencia distinta durante los días de Carnaval, lejos del bullicio y enfocada en fortalecer su fe y espiritualidad.

Carlos Rivera, promotor del evento, explicó que este retiro se realiza todos los años y que la comunidad tiene más de 12 años de presencia en Panamá. Señaló que este es un tiempo especial para el recogimiento, previo a la Cuaresma, etapa significativa para la Iglesia católica cristiana. “Siempre nos reunimos en este período para prepararnos espiritualmente y vivir con mayor profundidad este tiempo”, indicó.

Por su parte, Indira de Rivera manifestó que muchas personas asisten al retiro movidas por distintas circunstancias. “Hay quienes atraviesan momentos difíciles, problemas matrimoniales o situaciones personales complejas. Otros simplemente sienten la necesidad de acercarse más a Dios y conocer su poder”, expresó, destacando que cada participante llega con motivaciones distintas, pero con un mismo propósito espiritual.

Entre los asistentes está Víctor Ocaña, quien comentó que decidió participar para vivir algo diferente. “Dejé el carnaval y vine acá. Pensé que sería solo quedarme a dormir un fin de semana, pero la experiencia ha sido excelente. Anoche vimos una película sobre lo que vivió Jesús, sus traiciones y su pasión, y fue muy impactante”, relató.

También Dayris Araúz compartió su testimonio. Aunque vive cerca de la iglesia, nunca antes había participado en un retiro. “Hace tres domingos el padre me invitó y me llamó la atención. He tenido problemas familiares y de salud, pero siempre he estado aferrada a Dios. Sentí que este era mi lugar”, afirmó. Además, destacó que la experiencia no se limita únicamente a la oración: “Pensé que sería solo rezar, pero hay mucha alegría y hermandad. Invito a todos a que vengan”.

Los participantes aseguraron que esperan continuar asistiendo a futuros retiros, convencidos de que regresan a sus hogares cargados de fe, esperanza y renovada energía espiritual.

Información de Elizabeth González