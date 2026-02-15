Menor de ocho años muere por inmersión en balneario de Penonomé

Con este caso, ya son cuatro las víctimas por ahogamiento en lo que va del año 2026 en Coclé.

Un menor de aproximadamente ocho años falleció la tarde de este martes tras un incidente por inmersión registrado en el balneario Aguas Blancas, en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

La alerta fue recibida por el Cuerpo de Bomberos, que coordinó acciones con el Ministerio de Salud para brindar atención inmediata al niño. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Aquilino Tejeira; sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico.

Al lugar también acudieron unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que colaboraron en las labores de atención inicial, mientras que el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Con este caso, ya son cuatro las víctimas por ahogamiento en lo que va del año 2026 en Coclé. El hecho se registró en medio de las celebraciones de Carnaval, cuando varias personas se encontraban en este sitio de recreación.

Información de Nathaly Reyes