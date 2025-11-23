Clima en Panamá: Aguaceros dispersos y actividad eléctrica en varias regiones este domingo

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) pronostica para este domingo 23 de noviembre condiciones inestables en parte del país, con lluvias y tormentas eléctricas en sectores específicos.

Vertiente del Caribe:

Durante el día se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica en Costa Abajo de Colón, norte de Veraguas y la Comarca Ngäbe-Buglé. En el resto de la vertiente se prevén lluvias aisladas.

Vertiente del Pacífico:

En la mañana, se anticipan aguaceros aislados con tormentas en el golfo de Panamá y lluvias en Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales. Por la tarde, se esperan lluvias puntualmente fuertes en Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y sur de Veraguas. En la noche, las precipitaciones serán aisladas en Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Los Santos.

Temperaturas:

Cordillera Central: entre 24°C y 27°C

Caribe: entre 26°C y 28°C

Resto del país: entre 29°C y 32°C

Vientos:

Predominarán del noroeste a noreste con velocidades de hasta 35 km/h en el Caribe oriental y central, y hasta 25 km/h en sectores como Colón, Los Santos, Herrera y Panamá Oeste. En otras áreas, se esperan vientos variables de hasta 15 km/h.

Condiciones marítimas:

Caribe: olas entre 1.0 y 2.5 metros

Pacífico: olas entre 0.4 y 1.0 metros

Radiación UV:

Índices moderados (03-05) en el Caribe central y Pacífico oriental, y altos a muy altos (06-10) en el resto del país.