Clima en Panamá: Pronostican lluvias y actividad eléctrica en el Caribe y Pacífico este sábado

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó condiciones lluviosas para gran parte del país, con aguaceros intermitentes y tormentas eléctricas que podrían generar crecidas repentinas y anegaciones en varias regiones.

Caribe: Desde la madrugada se esperan chubascos en zonas marítimas y costas del oriente, extendiéndose desde Ngäbe Buglé hasta Bocas del Toro. Durante el día y la noche, se prevén aguaceros moderados a fuertes sobre Colón y Guna Yala, y muy fuertes desde Veraguas Norte hasta Bocas del Toro, con riesgo de inundaciones.

Pacífico: En la madrugada podrían registrarse chubascos en el norte de Panamá y tierras altas de Chiriquí. Antes del mediodía se anticipan lluvias dispersas con tormentas eléctricas en gran parte de la vertiente, con posibilidad de crecidas en ríos y anegaciones en Ngäbe Buglé y Chiriquí. En la noche, se esperan aguaceros aislados en zonas marítimas y áreas del norte de Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

Temperaturas:

Mínimas: entre 22.5°C y 24.5°C; en montañas, de 13°C a 18°C.

Máximas: de 28°C a 29.5°C en el Caribe y de 28.5°C a 31°C en el Pacífico; en zonas montañosas, menores de 23°C.

Vientos: Predominio de componentes norte en el Caribe y centro del Pacífico, con velocidades entre 10 y 25 km/h. En el Pacífico occidental se esperan incursiones del suroeste.

Condiciones marítimas:

Caribe: oleaje entre 0.9 y 1.6 m (precaución moderada).

Pacífico: olas de 0.7 a 1.0 m (condiciones favorables).

Radiación UV: Índices altos a muy altos en todo el país.