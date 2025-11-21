Clima en Panamá: Tormentas aisladas y oleajes moderados marcarán la jornada de este viernes

En cuanto al viento, en el Caribe se espera una condición variable entre calmo, norte y oeste, con velocidades menores a 20 km/h. En la vertiente del Pacífico, los vientos provendrán del noroeste, oeste y suroeste, con velocidades entre 5 y 25 km/h.

Ciudad de Panamá/Para este viernes 21 de noviembre, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá reporta condiciones de cielo nublado y lluvias aisladas durante la mañana en la vertiente del Caribe, con mayor presencia en zonas marítimas, Bocas del Toro y el oriente de la comarca Guna Yala.

En horas de la tarde, se prevén aguaceros y tormentas aisladas, principalmente desde Bocas del Toro hasta Colón y en la serranía de la comarca Guna Yala. Durante la noche, las lluvias continuarán, aunque serán débiles y aisladas desde Bocas del Toro hasta Colón, mientras el resto del Caribe panameño mantendrá cielo nublado.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se esperan condiciones nubladas con lluvias en las costas de Panamá Oeste, Panamá Este, sur de Veraguas, sur de Azuero, Golfo de Chiriquí, golfo y bahía de Panamá y las costas de Darién. El resto del Pacífico permanecerá con cielo parcialmente nublado a nublado.

En la tarde, se anticipan aguaceros con tormentas en distintos sectores y regiones de esta vertiente. Durante la noche, las lluvias intermitentes de variada intensidad continuarán en las costas de Chiriquí, sur de Veraguas, norte de Panamá Oeste, oriente de Darién y las comarcas Emberá Wounaan, mientras el resto de la vertiente se mantendrá parcialmente nublado a nublado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 30°C, excepto en áreas montañosas y la cordillera Central, donde los valores se ubicarán entre 14°C y 24°C.

En cuanto al viento, en el Caribe se espera una condición variable entre calmo, norte y oeste, con velocidades menores a 20 km/h. En la vertiente del Pacífico, los vientos provendrán del noroeste, oeste y suroeste, con velocidades entre 5 y 25 km/h.

Las condiciones marítimas en el litoral Caribe presentan olas entre 0.5 m y 1.2 m de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. En el litoral Pacífico, las olas tendrán alturas de 0.5 m a 1.2 m, con periodos de 7 a 10 segundos.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán entre niveles de riesgo bajo a alto (2-7 UV-B) en el territorio nacional.

