Bomberos advierten sobre el riesgo de dejar el celular cargando toda la noche

Ciudad de Panamá/Aunque para muchas personas conectar el celular y dejarlo cargando mientras duermen forma parte de su rutina diaria, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá alertó que esta práctica representa un riesgo considerable dentro del hogar.

Aldo Alberola, subdirector de Dinasepi, explicó que cargar el dispositivo sobre la cama incrementa el peligro debido a la presencia de materiales combustibles.

“Es muy peligroso dejarlo encima de la cama con nosotros, ya que la cama tiene materiales combustibles como el colchón, las sábanas y las almohadas. Los celulares, mientras están cargando, muchas veces hacen que la batería se recaliente, y ese recalentamiento puede transferirse al colchón y provocar una llama”, señaló.

Pese a estas advertencias, algunos ciudadanos admiten que continúan con el hábito de conectar el teléfono antes de dormir, pues consideran práctico despertar con la batería completamente cargada.

Los bomberos también recuerdan que el uso de cables deteriorados o cargadores defectuosos aumenta el riesgo de un incidente, ya que pueden generar cortocircuitos o sobrecalentamientos.

Entre las recomendaciones, los especialistas insisten en evitar mantener el celular conectado durante toda la noche y, en caso de hacerlo, colocarlo sobre una superficie firme y no inflamable.

Con información de Jorge Quirós