Salario mínimo: comisión trabajará cada miércoles mientras aumenta la preocupación empresarial

Panamá/La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, confirmó que la Comisión Nacional de Salario Mínimo sostendrá reuniones todos los miércoles, desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., durante las próximas cuatro semanas, como parte del proceso de revisión que se mantiene con los diferentes sectores y según lo acordado en la reunión del fin de semana.

Estas sesiones incluirán a todas las partes involucradas, sector laboral, empleadores y autoridades, y buscan avanzar en la definición del posible ajuste salarial que regirá para 2026 en la empresa privada.

Mientras se planifica este calendario de trabajo, diversos sectores empresariales ya han reaccionado con cautela. Desde la Cámara de Comercio de Panamá Oeste, Juan Antonio Ledezma advirtió sobre el impacto que un incremento podría tener en las pequeñas y medianas empresas, que conforman la mayor parte del tejido productivo nacional.

Para nosotros realmente es necesario mirar eso con mucho cuidado. El salario mínimo tenemos que entenderlo como el mínimo de los salarios… la gran mayoría de las empresas en nuestro país son micro, pequeñas y medianas empresas. Esas empresas son débiles y realmente en la situación que nos encontramos tenemos que mirarlo con cuidado”, expresó.

Ledezma añadió que “lo importante realmente es que las empresas sean sostenibles para que puedan mantener los puestos de trabajo y, si es posible, generar nuevos puestos”.

Aunque persisten preocupaciones del sector privado, el ambiente en las conversaciones ha sido descrito como positivo y distinto al de procesos anteriores, indicó la ministra.

Las reuniones continuarán hasta diciembre, y si, como ha ocurrido en ciclos anteriores, no se llega a un acuerdo entre las partes, corresponderá al Gobierno Central definir el nuevo salario mínimo para 2026, decisión que será anunciada oficialmente una vez finalizada la etapa técnica.

Información de Luis Carlos Velarde.