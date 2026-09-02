Clima en Panamá: aguaceros con tormentas afectarán el Caribe y el Pacífico este miércoles

Las lluvias más intensas se esperan desde Chiriquí hasta el sur de Veraguas. Sinaproc mantiene un aviso de prevención para todo el país hasta la noche del 3 de septiembre.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronostica para este miércoles aguaceros con tormentas y posibles ráfagas de viento en distintos sectores del país, principalmente durante la tarde.

Las condiciones más intensas se concentrarán desde Chiriquí hasta el sur de Veraguas, donde podrían registrarse aguaceros fuertes acompañados de actividad eléctrica y ráfagas. En el resto de la vertiente del Pacífico se esperan lluvias más aisladas y puntuales.

Durante las primeras horas de la noche persistirán las tormentas y lluvias entre Chiriquí y Veraguas. También se prevén aguaceros aislados con actividad eléctrica en la bahía de Panamá y el sur de Darién.

En la madrugada y la mañana podrían presentarse aguaceros aislados con tormentas en Darién y las comarcas Emberá Cémaco y Sambú.

Lluvias en el Caribe

En la vertiente del Caribe se esperan lluvias aisladas durante la madrugada en el norte de Veraguas. Para la mañana, el pronóstico contempla intervalos nublados y algunas precipitaciones en las costas del Caribe occidental, además de aguaceros aislados con tormentas en el oriente de Guna Yala.

Durante la tarde podrían registrarse aguaceros aislados con tormentas a lo largo de la vertiente caribeña, mientras que en la noche prevalecerán los intervalos nublados.

Las temperaturas máximas estarán entre 19 °C y 26 °C en la cordillera Central y entre 27 °C y 33 °C en el resto del país. Los índices de radiación ultravioleta oscilarán entre 3 y 10, con niveles de riesgo de moderados a muy altos.

El Imhpa advirtió que las tormentas eléctricas pueden estar acompañadas de vientos locales fuertes en ráfagas y pidió precaución cuando estos eventos se desarrollen sobre las áreas marítimas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas en todo el territorio nacional, vigente hasta las 11:59 p. m. del jueves 3 de septiembre. La institución señaló que existe un alto grado de inestabilidad atmosférica relacionado con el desplazamiento de la onda tropical n.º 42, el elevado contenido de humedad y la activación de sistemas de baja presión y la vaguada monzónica.

Sinaproc recomienda evitar el cruce de ríos, quebradas o áreas inundadas; mantenerse lejos de sitios propensos a deslizamientos; no permanecer debajo de árboles o estructuras metálicas durante las tormentas, y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.