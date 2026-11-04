Clima en Panamá: aguaceros y tormentas durante el día; noche más estable

Las lluvias se acercarán desde ambos sectores marítimos hacia las costas durante la madrugada y la mañana. Por la tarde se esperan fuertes aguaceros dispersos en varias regiones del Pacífico y lluvias continuas en el Caribe.

Ciudad de Panamá, Panamá/Lluvias acompañadas de tormentas y fuertes aguaceros dispersos marcarán las condiciones del tiempo este 4 de noviembre, mientras que durante la noche se prevé mayor estabilidad en parte del país, de acuerdo con el pronóstico meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En la vertiente del Pacífico, las lluvias con tormentas se registrarán durante la madrugada en el Golfo de Panamá y el área marítima, acercándose a tierra firme e ingresando durante la mañana.

Para la tarde se esperan fuertes aguaceros dispersos con tormentas en el sur de Veraguas, la Cordillera Central, Azuero, las cordilleras de Coclé, Chiriquí, Darién y sus comarcas Emberá. En el resto de la vertiente, los aguaceros serán más aislados.

Durante la noche predominará un cielo mayormente despejado, excepto en el Golfo de Panamá y Chiriquí, donde se prevén lluvias continuas.

Lluvias continuas en el Caribe durante la tarde

En la vertiente del Caribe, las lluvias con tormentas se desarrollarán durante la madrugada y la mañana en el área marítima, con incursión hacia Guna Yala, Colón y Bocas del Toro. En los demás sectores habrá abundante nubosidad.

Por la tarde se pronostican lluvias continuas a lo largo de toda la vertiente. Hacia la noche persistirán precipitaciones intermitentes desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas, mientras que el resto presentará condiciones más despejadas.

Temperaturas, vientos y oleaje

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 15 °C y 20 °C en las zonas montañosas, y entre 21 °C y 25 °C en los sectores de menor elevación. Las máximas se estiman entre 25 °C y 31 °C, principalmente en el occidente y las provincias centrales.

Se esperan vientos de dirección norte con velocidades de 10 a 30 km/h, además de períodos de calma y vientos del suroeste en el occidente de la vertiente del Pacífico.

En el Pacífico, el oleaje tendrá alturas de 0.60 a 1.20 metros, dentro de condiciones normales. En el Caribe se prevé un estado del mar favorable, con olas de hasta 0.60 metros.

Los índices de radiación ultravioleta estarán entre 06 y 09, correspondientes a niveles altos a muy altos.

El pronóstico recuerda que hay un aviso de vigilancia vigente por lluvias e insta a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).