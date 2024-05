Clima en Panamá: Alto contenido de humedad y más lluvias para este miércoles

Ciudad de Panamá/Para horas de la mañana se seguirán manteniendo las lluvias sobre el territorio nacional con cielo parcialmente nublado y el incremento de los conglomerados nubosos hacia el occidente panameño.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, para la tarde se registrarán fuertes lluvias hacia la región occidental y aguaceros en el resto, de manera general. Y al final del día se mantendrían algunas lluvias sobre las costas del Pacifico panameño, sobre tierra firme con cielo parcialmente nublado.

Temperaturas:

Durante este periodo las mínimas estarán oscilando entre los 10°C a 16°C sobre las cordilleras, resto de 17°C a 21°C y por otro lado las máximas estarán rondando desde los 24°C hasta los 32°C.

Viento:

Con dirección del norte, noreste, noroeste en todo el caribe, cuyas velocidades no superan los 15.0 Km/h manteniéndose débiles, pero sin embargo en el Pacífico de componente sur, pero alcanzando los 35.0 Km/h. Una vez más se hace el llamado a la precaución durante la presencia de lluvias con tormentas por posibles ráfagas de vientos.

Condiciones marítimas:

En ambos litorales con condiciones favorables, con una periodicidad baja y las alturas de las olas no superan el metro de altura. Se hace la excepción en el Caribe oriental debido a la periodicidad de 16.0 segundos.

Índices de Radiación UV-B:

En índices de radiación UV se mantienen bajos durante este periodo con índices de 00-02 UV, con tiempo de 60+ eritemas por minutos sobre todo el país. Se prevé para el día con índices desde bajos a muy altos.