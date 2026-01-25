Clima en Panamá: Autoridades piden precaución ante radiación ultravioleta muy alta y condiciones ventosas

En la vertiente del Caribe , predominará durante el día un cielo parcialmente nublado , con algunos nublados ocasionales. No se descartan lluvias débiles y esporádicas.

Panamá/Las condiciones del tiempo para este día estarán marcadas por índices de radiación ultravioleta muy altos a extremos, fuertes vientos y lluvias aisladas en distintas regiones del país, por lo que las autoridades recomiendan extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas costeras y marítimas, de acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

En la vertiente del Caribe, predominará durante el día un cielo parcialmente nublado, con algunos nublados ocasionales. No se descartan lluvias débiles y esporádicas en áreas de la serranía de la comarca Guna Yala, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé.

Mientras tanto, en la vertiente del Pacífico, la mañana se presentará mayormente parcialmente nublada a despejada. Sin embargo, en horas de la tarde se esperan aguaceros aislados de corta duración en Darién, las comarcas Emberá Woünaan, Panamá Este y el occidente de Chiriquí, especialmente en zonas fronterizas. Durante la noche, los nublados con lluvias intermitentes persistirán en el occidente de Chiriquí-frontera, Darién y las comarcas Emberá Woünaan, mientras que el resto del Pacífico panameño mantendrá poca nubosidad o cielo despejado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29 y 34 grados Celsius en gran parte del país, con valores más frescos en áreas montañosas y la Cordillera Central, donde se registrarán entre 16 y 24 grados.

En cuanto al viento, en el Caribe se prevén corrientes del noroeste y nor-noreste con velocidades de 10 a 30 kilómetros por hora. En el Pacífico Occidental, durante la mañana soplarán vientos del norte, mientras que en la tarde cambiarán a oeste y suroeste, con velocidades similares. En el resto del Pacífico panameño se esperan vientos del norte entre 30 y 40 kilómetros por hora, con posibles ráfagas mayores, por lo que se emite un llamado de precaución.

Las condiciones marítimas también requieren atención. En el litoral Caribe se esperan olas entre 0.8 y 1.5 metros, con periodos de 7 a 8 segundos. En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán alturas de 0.6 a 1.4 metros, con periodos más largos, de 13 a 15 segundos. Se mantiene alerta en el Golfo de Panamá y el sur de Azuero debido a las condiciones ventosas y mar picado.

Uno de los principales riesgos del día será la radiación ultravioleta. En el Caribe, el índice UV-B se ubicará en nivel de riesgo muy alto (10), mientras que en el Pacífico alcanzará niveles de muy alto a extremo (10 a 12+), lo que incrementa el peligro para la salud, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.

Ante este escenario, las autoridades reiteran el llamado a la población a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), tomar medidas de protección solar y extremar la precaución en actividades marítimas y al aire libre.