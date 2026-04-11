Clima en Panamá: Cielo nublado y lluvias aisladas en sectores marítimos del Caribe

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este sábado 11 de abril, por lo que se esperan lluvias aisladas en las áreas cercanas a las costas del Caribe.

El tiempo

Durante la jornada se prevé un escenario mayormente estable en la vertiente del Pacífico, con predominio de cielos despejados desde la mañana hasta primeras horas de la tarde y una elevada incidencia de radiación ultravioleta. No obstante, hacia la tarde podrían registrarse chubascos aislados en sectores del occidente de Chiriquí, Panamá Oeste y Darién, mientras que en el resto de la vertiente prevalecerán condiciones más secas; para la noche no se anticipan eventos relevantes.

En la vertiente del Caribe se espera cielo mayormente nublado durante la madrugada, con lluvias dispersas en áreas marítimas que podrían incursionar a lo largo de la línea costera. Durante la mañana, estas precipitaciones tenderán a concentrarse hacia el occidente-centro de la vertiente, dando paso a condiciones más estables en el oriente; sin embargo, hacia la noche podrían presentarse nuevamente algunos chubascos aislados en sectores del occidente.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 19 °C en regiones altas y montañosas; mientras que en el resto del país los valores más bajos se situarán entre 20 °C y 26 °C.

Para el periodo diurno, se prevén temperaturas máximas entre 29 °C y 37 °C, con posibles registros ligeramente más elevados en zonas de menor altitud.

Viento

A nivel nacional predominará un flujo de vientos del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 30 km/h. De forma puntual, podrían presentarse incursiones breves de viento del sur hacia el occidente del país.

Condiciones marítimas

Se mantiene una condición de advertencia en la vertiente del Caribe debido a la altura y periodicidad del oleaje, el cual podría alcanzar hasta 2.15 metros en algunos sectores.

En la vertiente del Pacífico se estiman alturas cercanas a 1.60 metros, con condiciones en general favorables; sin embargo, no se descartan incrementos breves y ocasionales en el oleaje.

Índices de radiación UV-B

Se prevé una alta intensidad de radiación ultravioleta a nivel nacional, con valores que se ubicarán entre las categorías de muy alta y extrema, y un índice UV estimado entre 10 y 12.

Piden seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)