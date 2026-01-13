Clima Panamá: Impha pronostica un martes de lluvias, chubasco y actividad eléctrica en distintas regiones

Los índices de radiación UV-B se mantendrán entre 5 y 10, con niveles de riesgo moderados a muy altos, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección solar.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) prevé para las próximas horas intervalos nublados con aguaceros aislados y tormentas ocasionales, principalmente hacia el Oriente del país y la vertiente del Caribe, mientras que el resto del territorio nacional se mantendrá con cielo parcialmente nublado.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan aguaceros aislados sobre la comarca Guna Yala y Costa Arriba de Colón, con cielo parcialmente nublado en el resto de la región. Para la tarde y la noche, se pronostican intervalos nublados y lluvias aisladas intermitentes sobre Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas, con precipitaciones puntuales en otros sectores del Caribe.

Te puede interesar: Un bus se accidenta en el puente sobre el río Pacora, se reporta un muerto y varios heridos

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana se prevén aguaceros aislados en Panamá Este, Darién y la comarca Emberá Wounaan, mientras que el resto del país presentará condiciones entre parcialmente nubladas y despejadas. Para la tarde y la noche, se esperan episodios de aguaceros con actividad eléctrica de variada intensidad en estas mismas regiones, con posibilidad de chubascos aislados en otras áreas del Pacífico.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 21 °C y 25 °C en la Cordillera Central, y entre 28 °C y 33 °C en el resto del país.

Los vientos serán predominantes del Norte y Noreste en gran parte del territorio, con excepción de Chiriquí y el sur de Darién, donde se esperan intervalos de viento del Sur y Suroeste en horas de la tarde. Las velocidades podrían alcanzar hasta 40 km/h en áreas marítimas y ser menores de 30 km/h en tierra firme, sin descartar ráfagas ocasionales.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el Caribe se esperan olas con alturas entre 1.10 y 1.60 metros, con periodos de 6 a 7 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.61 y 0.91 metros, con periodos de 9 a 11 segundos, por lo que se recomienda precaución en las zonas del Oriente y Centro.

Finalmente, los índices de radiación UV-B se mantendrán entre 5 y 10, con niveles de riesgo moderados a muy altos, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección solar.