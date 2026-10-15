Clima en Panamá | Imhpa anticipa lluvias en el Caribe y el Pacífico: conoce las áreas bajo pronóstico

El aviso de vigilancia por lluvias, tormentas y vientos se mantiene activo hasta la medianoche de este jueves 15 de octubre.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé lluvias intermitentes, aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento durante la tarde y noche de este jueves 15 de octubre, principalmente en sectores del Caribe y el Pacífico.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan condiciones parcialmente nubladas, sin eventos de lluvias significativas. Para la tarde y noche se pronostican episodios nubosos con lluvias intermitentes y aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe-Buglé, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En el Pacífico, durante la mañana se prevén aguaceros aislados en sectores del golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas. Para la tarde y noche se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en Panamá Norte, centro, oeste y este, el golfo de Panamá, Darién, el sur de Azuero, el sur de Veraguas y Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 11 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre los 28 °C y 34 °C.

En cuanto a los vientos, para la mañana se esperan flujos del este-sureste en el Caribe, con velocidades de 7 km/h, que cambiarán a nor-noreste durante la tarde y noche, con velocidades de entre 13 y 15 km/h. En el Pacífico, los vientos serán del norte durante la mañana, con velocidades de entre 5 y 7 km/h, y cambiarán a sur-sureste durante la tarde y noche, con velocidades de 5 km/h.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables para las actividades en ambas vertientes. En el Caribe, las olas alcanzarán una altura de 0.61 metros, con períodos de hasta 7 segundos, mientras que en el Pacífico se esperan olas de 1.21 metros, con períodos de 15 segundos.

Los índices de radiación ultravioleta UV-B se ubicarán entre altos y muy altos en ambas vertientes durante las horas de la tarde.

Otras notas que le pueden interesar: