Clima en Panamá: Lluvias aisladas y actividad eléctrica marcarán la tarde en varias regiones del país

El Imhpa también advierte sobre índices de radiación ultravioleta muy altos a extremos, superiores a +11, tanto en tierra firme como en zonas marítimas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió el informe de las condiciones climáticas que se presentarán en el país durante este domingo 5 de abril.

De acuerdo con el iforme, en la vertiente del Caribe la jornada estará marcado por condiciones variables en el país, con mayor presencia de nubosidad y lluvias. Para esta región se anticipan episodios nublados acompañados de lluvias y chubascos aislados de intensidad ligera a moderada durante la mañana y la tarde, principalmente entre las provincias de Colón y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, durante las primeras horas del día podrían registrarse lluvias ligeras y aisladas en la región metropolitana. Ya en la tarde, se prevé el desarrollo de chubascos entre ligeros y moderados con actividad eléctrica ocasional en sectores de Darién —especialmente en áreas fronterizas—, así como en el sur de Veraguas y en Chiriquí, con mayor incidencia en zonas cercanas a la cordillera Central. Para la noche, se espera un cielo entre parcialmente nublado y despejado.

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Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30°C y 35.5°C en gran parte del territorio nacional, mientras que en áreas montañosas y la cordillera Central se mantendrán por debajo de los 26°C.

En cuanto al viento, predominarán corrientes del norte con ligera aceleración, alcanzando velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, con ráfagas más intensas en el golfo de Panamá y la región central del país. En contraste, hacia el Pacífico occidental se esperan incursiones de viento del sur, entre suroeste y sur, con velocidades de 3 a 12 kilómetros por hora, principalmente en horas de la tarde.

Las condiciones marítimas se mantendrán con oleajes entre 1.0 y 1.6 metros en el Caribe, con periodos de 7 a 8 segundos; mientras que en el Pacífico se prevén olas entre 0.7 y 1.7 metros, con periodos de 11 a 16 segundos.

El Imhpa también advierte sobre índices de radiación ultravioleta muy altos a extremos, superiores a +11, tanto en tierra firme como en zonas marítimas.