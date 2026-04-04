Semana Santa en el Casco Antiguo sigue atrayendo a miles de visitantes

Además del componente religioso, visitantes internacionales han manifestado su satisfacción con la experiencia, indicando que Panamá sigue posicionándose como un destino atractivo que considerarían visitar nuevamente.

Ciudad de Panamá/Un gran movimiento turístico se registra este Sábado de Gloria en el Casco Antiguo, donde miles de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, han llegado para recorrer este emblemático sitio histórico de la capital.

Entre las principales actividades destaca el tradicional recorrido de las siete iglesias, una práctica religiosa que reúne a familias y fieles en un ambiente de reflexión espiritual. Muchos de los asistentes señalaron que esta experiencia representa un momento de conexión con su fe, además de una oportunidad para compartir en familia.

“Es un sentimiento muy particular, algo espiritual. Somos católicos y estamos en esa línea de oración”, expresó uno de los visitantes consultados durante el recorrido.

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Otros asistentes destacaron los cambios y el desarrollo que ha tenido el área, señalando su sorpresa por la evolución del lugar y aprovechando la ocasión para pasear junto a sus seres queridos.

El flujo de personas se mantiene constante en puntos clave como la Plaza Catedral, donde grupos de turistas recorren las calles, toman fotografías y conocen más sobre la historia y cultura panameña.

De acuerdo con la Autoridad de Turismo de Panamá, durante esta Semana Santa se proyectaba la llegada de más de 400 mil turistas al país, reflejando un repunte significativo en la actividad turística, especialmente en áreas como el Casco Antiguo.

Además del componente religioso, visitantes internacionales han manifestado su satisfacción con la experiencia, indicando que Panamá sigue posicionándose como un destino atractivo que considerarían visitar nuevamente.

Las autoridades resaltaron también el impacto de las procesiones realizadas durante la semana, las cuales han llamado la atención de turistas por su organización y valor cultural, consolidando al Casco Antiguo como uno de los principales puntos de interés durante la Semana Santa en el país.

Información de Jessica Román

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