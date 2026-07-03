Clima en Panamá | Oleajes elevados y tormentas en varias regiones: las condiciones previstas para este viernes

Durante la mañana aumenta la probabilidad de que estas lluvias también alcancen la provincia de Panamá, aunque con intensidades entre ligeras y moderadas, mientras el resto de la vertiente permanecerá mayormente nublado.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este viernes 3 de julio se prevé un escenario marcado por lluvias y tormentas, especialmente en zonas marítimas, con posibilidad de que estos sistemas ingresen a tierra durante la mañana.

En la vertiente del Caribe, durante las primeras horas del día se esperan aguaceros de variada intensidad con actividad eléctrica sobre Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, Colón Costa Arriba y Guna Yala.

En el resto de la vertiente, principalmente en áreas marino-costeras, se registrarán lluvias ligeras dispersas y chubascos moderados, condiciones que tenderán a debilitarse hacia el mediodía.

Sin embargo, durante la tarde podrían reactivarse aguaceros de moderados a fuertes en sectores de Bocas del Toro y, principalmente, en la provincia de Colón. Para la noche, el pronóstico indica chubascos aislados en zonas marino-costeras.

Puede leer: Mulino reafirma la soberanía del Canal durante celebración de la independencia de EEUU

En la vertiente del Pacífico, el Imhpa pronostica aguaceros de moderados a fuertes sobre el golfo de Panamá durante la madrugada, con posibilidad de extenderse hacia Darién y la península de Azuero.

Durante la mañana aumenta la probabilidad de que estas lluvias también alcancen la provincia de Panamá, aunque con intensidades entre ligeras y moderadas, mientras el resto de la vertiente permanecerá mayormente nublado.

Para la tarde se esperan cielos nublados en la mitad oeste del Pacífico con lluvias ligeras, aunque podrían registrarse episodios de lluvias moderadas a fuertes en Panamá Oeste y sectores del norte de la provincia de Panamá.

Además, el instituto prevé aguaceros de moderados a muy fuertes sobre Veraguas, el sur de la comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí.

Durante la noche persistirá la nubosidad con lluvias ligeras a moderadas dispersas sobre el golfo de Panamá, Darién y Panamá Este, mientras que en el resto de la vertiente podrían presentarse lloviznas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 24 °C y 26.5 °C en el Pacífico, y entre 26 °C y 28 °C en el Caribe. En las áreas montañosas y la cordillera Central se esperan valores entre 14 °C y 18 °C. Las máximas estarán entre 29 °C y 32 °C en gran parte del país, mientras que en la cordillera Central alcanzarán hasta los 25 °C.

Respecto al viento, en el Caribe predominarán corrientes del norte, entre oeste-noroeste y noreste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, aunque durante la madrugada se prevén variaciones en el sector oriental. En la mayor parte del Pacífico se esperan vientos variables a lo largo del día.

En las costas, el Imhpa mantiene alta precaución para el litoral Caribe, donde se esperan oleajes de entre 1.5 y 2.2 metros de altura con periodos de 8 a 10 segundos. En el litoral Pacífico, las olas se mantendrán entre 0.5 y 1.2 metros, con periodos de 14 a 17 segundos.

En cuanto a la radiación ultravioleta, los índices máximos se ubicarán entre moderados y altos en ambas vertientes, aunque en Guna Yala y Bocas del Toro podrían alcanzar niveles entre altos y muy altos.

También puede leer: