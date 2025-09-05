Clima en Panamá: Se esperan aguaceros con tormentas en varias regiones del país

Se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta el próximo 6 de septiembre.

Ciudad de Panamá/La atmósfera se mantiene condicionalmente inestable debido al fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), la variación en los flujos de viento y sistemas de bajas presiones, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Además, la onda tropical No. 29 de la temporada avanza hacia el oeste a 18 km/h, desde el oriente de Puerto Rico hasta las costas de Venezuela, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) este viernes 5 de septiembre.

En el Caribe, durante la mañana se prevé cielo de disperso a nublado, con lluvias aisladas y actividad eléctrica en Guna Yala, Ngäbe Buglé, Colón y Bocas del Toro. Para la tarde y noche se esperan cielos nublados, con lluvias intermitentes, aguaceros moderados y descargas eléctricas en Ngäbe Buglé, Guna Yala, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En el Pacífico, en la mañana se anticipan cielos de dispersos a nublados, con lluvias ligeras aisladas y tormentas en Panamá Norte, Centro, Este, Oeste y el golfo de Panamá. En la tarde y noche se esperan aguaceros moderados con actividad eléctrica en Panamá (todas sus regiones), Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 °C y 24 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 28 °C y 29 °C.

Los vientos, según el Imhpa, en el Caribe soplarán del sur en la mañana con 5 km/h, cambiando a suroeste en la tarde y noche con velocidades de 5 a 10 km/h. En el Pacífico, los vientos serán del nor-noroeste en la mañana (5 a 10 km/h), girando al sur en horas de la tarde y noche con 7 km/h.

Las condiciones marítimas serán favorables: en el Caribe, con olas de hasta 0.91 metros y periodos menores a 7 segundos; en el Pacífico, con olas de 1.51 metros y periodos de 15 segundos.

El índice de radiación UV-B se mantendrá de moderado a muy alto en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, de acuerdo con el reporte del Imhpa.

Se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias hasta el sábado 6 de septiembre. De acuerdo con los pronósticos, se esperan acumulados de lluvia entre 50 y 100 milímetros diarios en las zonas bajo aviso, con mayor intensidad los días 5 y 6 de septiembre. En el resto del país, las precipitaciones estarán entre 20 y 60 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a la situación y tomar precauciones en áreas vulnerables a crecidas y deslizamientos ante condiciones climáticas que pueden generar afectaciones. Las advertencias que debería considerar son:

Evite transitar por calles o caminos inundados.

Mantenga la calma y siga las instrucciones de las autoridades de seguridad y locales.

No cruce ríos o quebradas crecidas, ni a pie ni en caballos, ni en vehículo.

Mantenga encendidos sus radios o dispositivos móviles para recibir información oficial.

Tenga preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, documentos y baterías.

Si observa saturación de suelos en los alrededores de su vivienda, salga de la misma y llame a las autoridades de los servicios de emergencia, entre estas el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Los números de emergencias son el 911, 6998-4809 y el 520-4429.

