Clima en Panamá: lluvias aisladas y actividad eléctrica para este miércoles

Panamá/Lluvias aisladas con tormentas se esperan durante la tarde de este miércoles en distintos puntos del país, mientras que el resto del territorio mantendrá un cielo parcialmente nublado y temperaturas que alcanzarán hasta los 34 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Según el informe, durante la madrugada podrían registrarse lluvias puntuales en Costa Abajo de Colón, el norte y centro de Veraguas y el sur de Darién. En la mañana, las precipitaciones se concentrarán principalmente en Colón y Darién, mientras que para la tarde aumentará la probabilidad de aguaceros con actividad eléctrica en sectores de la comarca Ngäbe Buglé, Colón, Chiriquí, las zonas montañosas de la península de Azuero, Panamá Este y Darién.

En el resto del país predominará un cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, condición que también se mantendrá en horas de la noche.

El Imhpa detalló que las temperaturas máximas oscilarán entre 20°C y 25°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio nacional se ubicarán entre 32°C y 34°C, por lo que persistirá la sensación de calor.

En cuanto a los vientos, se prevé el predominio de corrientes del noroeste, norte y noreste en el Caribe y el Pacífico Central, mientras que en el Pacífico Oriental y Occidental soplarán desde el suroeste y sur. Sobre tierra firme, las velocidades serán inferiores a los 25 kilómetros por hora, aunque en el sector marítimo del Pacífico Central podrían alcanzar hasta 40 kilómetros por hora, por lo que las autoridades mantienen un aviso de vigilancia.

Las condiciones marítimas también ameritan precaución. En el Caribe se esperan olas de entre 1.60 y 2.40 metros de altura, con periodos de 8 a 9 segundos, mientras que en el Pacífico las olas oscilarán entre 0.91 y 1.50 metros, con periodos de 12 a 14 segundos.

Además de las lluvias, el instituto advirtió que los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 8 y 10, niveles considerados muy altos, por lo que recomienda limitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad.