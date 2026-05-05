Clima en Panamá: Lluvias dispersas y actividad eléctrica se mantendrán en el país

En la vertiente del Pacífico, la madrugada iniciará con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas en zonas marítimas, además de lluvias aisladas en sectores de Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Darién, Veraguas y Chiriquí.

Panamá/Aguaceros aislados y dispersos, algunos acompañados de actividad eléctrica, marcarán las condiciones del tiempo en gran parte del país durante las próximas horas, tanto en la vertiente del Caribe como en sectores del Pacífico, de acuerdo con el pronóstico meteorológico vigente del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

En el Caribe, la madrugada estará acompañada de lluvias dispersas con tormentas eléctricas en la Comarca Guna Yala y sectores de Colón, mientras que en el resto de la vertiente se prevén aguaceros aislados. Durante la mañana, las precipitaciones serán más puntuales en estas mismas zonas.

Para la tarde, el escenario cambia con mayor intensidad en provincias como Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé y áreas de Colón, donde se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica. En la noche, las lluvias continuarán de forma aislada en distintos puntos del Caribe.

En la vertiente del Pacífico, la madrugada iniciará con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas en zonas marítimas, además de lluvias aisladas en sectores de Los Santos, Coclé, Panamá Oeste, Darién, Veraguas y Chiriquí.

Durante la mañana se mantendrán las lluvias aisladas en áreas costeras y algunas provincias del interior. Para la tarde, se anticipan aguaceros de mayor intensidad en Darién, Panamá, Panamá Oeste, zonas montañosas de Azuero, el centro y sur de Veraguas, así como en Chiriquí. En la noche, las precipitaciones serán más leves y concentradas en áreas marítimas.

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas entre 13°C y 18°C en la Cordillera Central, y entre 22°C y 26°C en el resto del país. Las máximas oscilarán entre 20°C y 24°C en zonas montañosas, y entre 28°C y 34°C en áreas más bajas.

Los vientos se mantendrán variables y con velocidades generalmente menores a los 15 km/h, aunque en horas de la tarde podrían registrarse incrementos en algunas regiones del Caribe y del interior del país.

Las condiciones marítimas se mantienen estables en ambas vertientes, con oleajes moderados tanto en el Caribe como en el Pacífico.

En paralelo, se prevén índices de radiación ultravioleta entre 6 y 10, lo que representa niveles de riesgo alto a muy alto, por lo que se recomienda tomar medidas de protección durante el día.