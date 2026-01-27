Clima en Panamá: Lluvias esporádicas y cielo parcialmente nublado en gran parte del país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este martes 27 de enero.

El tiempo

En la vertiente del Caribe se prevé en horas de la madrugada y mañana episodios de intervalos nublados y aguaceros aislados ocasionales de variada intensidad a lo largo de la vertiente; en horas de la tarde y noche se prevé persistan episodios de lluvias de variada intensidad esporádicas desde el norte de Veraguas hasta Colón, nublados el resto de la vertiente.

En la vertiente del Pacífico se espera en la madrugada y mañana aguaceros aislados sobre algunos sectores en Coclé, Panamá Oeste y Sur de Darién, cielo parcialmente nublado el resto de la vertiente; en horas de la tarde se espera que persistan algunos aguaceros aislados sobre Coclé, Panamá Oeste y Sur de Darién y nuevos episodios de lluvias aisladas se esperan hacia Chiriquí (Tierras Altas) y Panamá (Norte, Este), cielo parcialmente nublado el resto; en horas de la noche se espera nublados y lluvias aisladas sobre sectores de Sur de Darién, cielo parcialmente nublado el resto de la vertiente.

Temperaturas

Las temperaturas máximas se prevén entre 14°C y 24°C en la Cordillera Central y montañas y entre 29°C y 32°C en el resto del país.

Viento

Se prevén vientos predominantes de dirección Norte y Noreste a lo largo del país, con excepción hacia Chiriquí y Sur de Darién, donde se esperan intervalos de dirección variable en horas de la tarde; se esperan velocidades hasta los 45 km/h en el sector marítimo del Caribe Central, Oriental y Golfo de Panamá; sobre tierra firme se esperan velocidades menores de 35 km/h; no se descartan posibles ráfagas.

Condiciones marítimas

Caribe: Se esperan olas con alturas entre 1.00 y 1.90 metros y periodos entre 07 y 08 segundos. (Precaución)

Pacífico: Se esperan olas con alturas entre 0.91 y 1.20 metros y periodos entre 10 y 13 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices máximos entre 06 y 11 con nivel de riesgo entre alto y extremo en el país.