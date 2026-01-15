Clima Panamá:Lluvias intermitentes y aguaceros aislados afectarán este jueves al Caribe y oriente del país

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral del Caribe se prevén olas de 0.8 a 1.5 metros, con periodos de 6 a 7 segundos. En el Pacífico, el oleaje será de 0.6 a 1.0 metro, con periodos más largos de 12 a 16 segundos

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este jueves 15 de enero de 2026 se mantendrán condiciones nubladas con lluvias dispersas e intermitentes, principalmente en la vertiente del Caribe, mientras que en sectores del Pacífico se prevén aguaceros aislados, algunos con actividad eléctrica.

En el Caribe, durante la mañana se esperan intervalos nublados con lluvias dispersas en la provincia de Colón y la comarca Guna Yala. Para horas de la tarde, el pronóstico indica nuevos episodios de lluvias en el Caribe Central y Oriental, además de chaparrones aislados y de corta duración en el Caribe Occidental y zonas montañosas. En la noche, podrían registrarse lluvias intermitentes que se desplazarían desde áreas marítimas hacia las costas y tierra firme.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se prevén aguaceros aislados con posible actividad eléctrica en la provincia de Darién, la comarca Emberá Wounaan y el Golfo de Panamá. En la tarde, se esperan aguaceros de fuerte intensidad en el oriente del país, mientras que en el resto del Pacífico no se descartan lluvias puntuales y de corta duración. Para la noche, se anticipan algunas lluvias en Darién y la comarca Emberá Wounaan, con condiciones mayormente estables en el resto del territorio nacional.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 30°C y 33°C en el Pacífico, 28°C a 30°C en el Caribe, y entre 22°C y 26°C en la Cordillera Central.

Los vientos se mantendrán variables durante el día. En el Caribe predominarán componentes del Norte, Noroeste y Noreste, con velocidades de 15 a 25 km/h, mientras que en el Pacífico se registrarán vientos del Noreste, Noroeste y Suroeste, con intensidades de 25 a 35 km/h.

Respecto a las condiciones marítimas, en el litoral del Caribe se prevén olas de 0.8 a 1.5 metros, con periodos de 6 a 7 segundos. En el Pacífico, el oleaje será de 0.6 a 1.0 metro, con periodos más largos de 12 a 16 segundos.

El IMHPA también advirtió sobre índices de radiación UV-B moderados a altos en el Caribe (4 a 7) y moderados a muy altos en el Pacífico (4 a 10+), por lo que se recomienda tomar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor exposición solar.