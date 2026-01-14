Bocas del Toro: Sinaproc mantiene vigilancia por incremento de oleaje en el Caribe panameño

Las autoridades también recomendaron a quienes se movilizan en embarcaciones artesanales acatar las medidas de seguridad e incluso suspender la navegación.

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantienen un aviso de vigilancia ante el incremento del oleaje en el Caribe panameño, situación que es monitoreada de manera constante, especialmente en la provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con las autoridades, se recomienda a la población tomar medidas de precaución, en particular a las personas que se trasladan en embarcaciones hacia zonas costeras e islas, debido a las condiciones marítimas que podrían representar riesgos para la navegación.

El Sinaproc reiteró el llamado a los capitanes de embarcaciones para que cumplan con las normas de seguridad y porten el equipo mínimo requerido para la navegación, como luces de comunicación y otros dispositivos necesarios.

“Se les reitera a los capitanes de las embarcaciones que deben cargar como mínimo todo el equipo necesario para la navegación, ya sean luces de comunicación u otros dispositivos. En esta ocasión, cuando vayan a visitar los ríos, tomen en cuenta todos los avisos que están saliendo en las redes sociales”, indicó Rufino Acosta, del Sinaproc.

Ante el incremento del oleaje en el Caribe, las autoridades también recomendaron a quienes se movilizan en embarcaciones artesanales acatar las medidas de seguridad e incluso suspender la navegación si las condiciones lo ameritan, con el fin de prevenir accidentes.

Con información de Nixon Miranda