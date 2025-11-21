Aún no inicia la estación seca: Sinaproc pide precaución en ríos y playas

El Sinaproc afirmó que la población debe mantener la vigilancia, ya que “no estamos en época seca, estamos muy lejos del verano”.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, advirtió que, pese a la percepción de que noviembre ya casi termina y con él la temporada lluviosa, el país todavía no ha entrado en estación seca.

Señaló que hasta después del 15 de diciembre evaluarán cómo continuará el comportamiento del clima y reiteró el llamado a la población a no confiarse al visitar ríos o playas, ya que una cabeza de agua puede sorprender incluso cuando un río luce en calma.

Explicó que, históricamente, los frentes fríos afectan al país entre diciembre y enero, periodo durante el cual se han registrado inundaciones significativas, especialmente en Bocas del Toro, donde episodios de este tipo han ocurrido incluso en enero. Indicó que, si los frentes fríos se estacionan, pueden presentarse fenómenos similares a "La Purísima", que tradicionalmente deja fuertes lluvias.

Como parte de las acciones preventivas, el director informó que recientemente sostuvieron una reunión con personal de la represa Bayano y autoridades de la Alcaldía de Chepo para coordinar protocolos ante una posible activación por emergencias climáticas. Afirmó que la población debe mantener la vigilancia, ya que “no estamos en época seca, estamos muy lejos del verano”. Detalló que algunos ríos pueden amanecer claros y volverse turbios repentinamente, lo que evidencia que continúan registrándose lluvias en la cuenca alta, aunque no se perciban en zonas urbanas.

Las declaraciones se dieron durante el 43.º aniversario de Sinaproc, donde el director destacó avances y logros institucionales, pero también reconoció que enfrentan múltiples retos. Añadió que mantienen una actitud optimista mientras culmina la temporada lluviosa y se preparan para la llegada definitiva de la estación seca.

Información de Elizabeth González

