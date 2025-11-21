Presidente Mulino llega a Costa Rica para reunión oficial con el mandatario Rodrigo Chaves

El mandatario panameño cumplirá una agenda de un día que incluye un encuentro privado, una condecoración oficial y un almuerzo de trabajo con su homólogo costarricense.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este viernes a Costa Rica para cumplir una agenda oficial de un día, acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino y una delegación de ministros y autoridades panameñas.

Durante su visita, Mulino sostendrá un encuentro privado con el presidente costarricense Rodrigo Chaves Robles en el Teatro Nacional de San José. En este acto, el mandatario panameño también será condecorado con la Orden Nacional Juan Mora Fernández, uno de los reconocimientos más importantes otorgados por el país vecino.

Como parte de las actividades paralelas, las primeras damas de ambos países participarán en una reunión oficial en el Museo Nacional Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

La jornada concluirá con un almuerzo de trabajo entre ambos presidentes y sus equipos en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

La delegación panameña está integrada por los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario); el embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona; la secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristelle Getzler; y Grettel Escobar de Escalona, esposa del embajador.