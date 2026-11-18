El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) advierte sobre actividad eléctrica vespertina en sectores del Pacífico y condiciones de precaución por oleaje en el litoral Caribe.

Ciudad de Panamá/Las lluvias intermitentes en horas de la madrugada y la mañana, seguidas de aguaceros aislados con actividad eléctrica durante la tarde, marcarán las condiciones del tiempo en el país para este miércoles 18 de noviembre, según el pronóstico emitido por el Instituto de Meteorología de Panamá.

En la vertiente del Caribe, la jornada iniciará con lloviznas y lluvias ligeras a lo largo de toda la región. Durante la mañana persistirán estas precipitaciones desde Colón hasta Bocas del Toro, con posibilidad de aguaceros de ligeros a moderados acompañados de tronadas entre Colón y la comarca Ngäbe-Buglé.

Para la tarde y la noche volverán las lluvias ligeras, aunque con menor probabilidad hacia el sector bocatoreño.

Por su parte, el litoral Pacífico registrará lloviznas y lluvias ligeras matutinas en las zonas norte de Panamá, Panamá Oeste y Coclé, además de posibles chubascos en Darién y las comarcas Emberá.

En horas de la tarde se esperan aguaceros aislados de ligeros a fuertes con tormentas eléctricas sobre Darién, las comarcas Emberá, el sector centro-este de Panamá y la bahía de Panamá; mientras que en el norte de Panamá Oeste, el sur de Veraguas y el oeste de Chiriquí se prevén chubascos de corta duración con posibles tronadas.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y nublado en gran parte del Pacífico, con lluvias ligeras sobre la región oriental y chubascos con tronadas en áreas marino-costeras del golfo de Panamá y la zona fronteriza de Chiriquí.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 29 °C y 33 °C en gran parte del país, y entre los 19 °C y 26 °C en la cordillera Central. Las mínimas se ubicarán entre los 20 °C y 26 °C, descendiendo hasta un rango de 13 °C a 17 °C en zonas montañosas. Asimismo, se registrarán vientos de hasta 35 km/h, con mayor intensidad en la región metropolitana y el este de provincias centrales.

Respecto a las condiciones marítimas, el Impha emitió aviso de precaución para el Caribe debido a oleajes de entre 1.4 y 1.7 metros de altura. En el Pacífico las condiciones serán favorables, con olas de 0.4 a 1.0 metros, aunque con presencia de vientos en el golfo de Panamá y el sur de Azuero.

Finalmente, los índices máximos de radiación ultravioleta (UV-B) alcanzarán niveles de moderados a altos en el oriente del país, y de altos a muy altos en el centro y occidente. Las autoridades reiteran a la población seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).