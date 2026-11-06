Clima en Panamá: prevén tormentas y piden precaución por mar picado

La saturación del suelo supera el 85% en las regiones occidental y central, lo que aumenta la vulnerabilidad a deslizamientos y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las lluvias y los aguaceros con tormentas se concentrarán especialmente en las regiones occidental y central de Panamá durante la tarde de este viernes 6 de noviembre, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). También se pide precaución por condiciones ventosas y mar picado en el Pacífico.

El boletín advierte que la saturación del suelo supera el 85% en el occidente y centro del país, donde existe alta vulnerabilidad a deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de ríos y quebradas. En las zonas con tormentas eléctricas también podrían registrarse fuertes ráfagas de viento.

En el Caribe, durante la mañana se prevén lluvias en Colón, el oriente de Guna Yala y la comarca Ngäbe-Buglé. Para la tarde, los aguaceros con tormentas se concentrarán desde Bocas del Toro hasta la Costa Abajo de Colón, mientras que en el resto de la vertiente afectarán principalmente las serranías y áreas montañosas.

Por la noche, se esperan lluvias intermitentes a lo largo del Caribe, con precipitaciones más intensas y continuas en Bocas del Toro y el oriente de Guna Yala.

En el Pacífico, las lluvias matutinas abarcarán las costas de Chiriquí, el sur de Veraguas, la costa sur de Azuero, la región metropolitana, Panamá Este, la costa de Panamá Oeste y Darién. Se prevé una mejoría después de media mañana, aunque el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y nublado.

Durante la tarde se desarrollarán aguaceros con tormentas desde Chiriquí hasta Coclé y en la región central de Azuero, sin descartar ráfagas de viento. También se esperan tormentas aisladas hacia el norte de Panamá Oeste, Panamá Norte, Panamá Este, Darién y las comarcas Emberá-Wounaan.

En las primeras horas de la noche persistirán lluvias intermitentes en las costas de Chiriquí, el sur de Veraguas, Panamá Oeste, Panamá Este y el golfo de Panamá.

Las condiciones marítimas requieren especial precaución en el Pacífico occidental y Azuero por mar picado. En esta vertiente se pronostican olas de entre 0.7 y 1.5 metros, con periodos de 14 a 15 segundos, y vientos de entre 25 y 35 kilómetros por hora, con posibles ráfagas superiores. En el Caribe, las olas oscilarán entre 0.5 y 1 metro.

Las temperaturas máximas estarán entre 28 y 30 °C en el Caribe y entre 28 y 31 °C en el Pacífico. Las mínimas rondarán los 23 a 26 °C, mientras que en las montañas y la cordillera Central se situarán entre 17 y 24 °C.

El índice de radiación UV-B oscilará entre 5 y 8, con niveles de riesgo de moderado a muy alto. El Imhpa recomienda seg