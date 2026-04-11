Coclé refuerza la educación ambiental con nuevas escuelas en Bandera Ecológica

Las actividades incluyeron procesos de inducción, formación y coordinación dirigidos a docentes, estudiantes y comunidades educativas, con el objetivo de fomentar la participación activa en iniciativas ambientales.

Coclé/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de su Dirección de Cultura Ambiental y en coordinación con el Ministerio de Educación (Meduca), avanza en el fortalecimiento del Programa Bandera Ecológica con la incorporación de más centros educativos en la provincia de Coclé.

Como parte de este esfuerzo, se desarrollaron visitas técnicas y jornadas de capacitación en planteles ubicados en los distritos de La Pintada, Penonomé y Natá. Las actividades incluyeron procesos de inducción, formación y coordinación dirigidos a docentes, estudiantes y comunidades educativas, con el objetivo de fomentar la participación activa en iniciativas ambientales.

Durante el recorrido se logró articular esfuerzos con diversos centros educativos, entre ellos José Nadal Silva, Sofía Quirós y Juan B. Rosa, así como con comunidades en sectores como Río Grande y Coclé, promoviendo prácticas sostenibles dentro y fuera de las aulas.

Uno de los principales avances fue la inscripción del Colegio Mariano Prados Arauz, en Natá, como nuevo integrante del programa, además de la sensibilización de otros planteles interesados en sumarse a esta iniciativa enfocada en la gestión ambiental escolar.

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Asimismo, se realizaron jornadas de inducción en centros que aún no forman parte del programa, como el Instituto Profesional y Técnico de La Pintada, con miras a ampliar el alcance de esta estrategia educativa y consolidar una cultura ambiental en las comunidades escolares.

Las visitas también permitieron establecer alianzas estratégicas con directivos, docentes y actores comunitarios, así como coordinar futuras capacitaciones y acompañamientos técnicos.

El Ministerio de Ambiente, junto a Meduca, reiteró su compromiso de continuar impulsando programas educativos que promuevan la conciencia ambiental, la participación ciudadana y la protección de los recursos naturales desde el entorno escolar.