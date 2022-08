¿Colapso del sistema de jubilación llevaría al país a la quiebra?

El colapso del sistema de jubilación, conocido como Beneficio Definido es calificado por el economista Ernesto Bazán como un problema ‘grave’, ya que se está al borde de una quiebra financiera, lo que significa que se agotará el dinero para pagar las pensiones.

Sin embargo, Bazán no ve al Gobierno dejando de pagar las pensiones, por lo que el dinero deberá salir de alguna parte, y probablemente salga de las cuentas fiscales, o sea, que ya el país tiene un déficit elevado que se está financiando con deuda, lo que se seguirá aumentando.

“Se estima que ese déficit sea de mil millones de dólares a partir del 2024, creciendo y llegando en siete años a 3 mil millones por año aproximadamente”, aseguró.

Explicó que en el fondo de subsistema Mixto financia una parte del subsistema de Beneficio Definido, pero no hay nuevos cotizantes solo jubilados, entonces, lo que se tiene son grandes salida de dinero para jubilados que cada vez son más y muy pocos aportes.

Detalló que los estados financieros de la Caja de Seguro Social (CSS) del 2019 no están auditados, por lo que hay que ver con cuidado las cifras, sobre todo, después de la pandemia. Además, alertó de los escenarios que hablan de 11,000 a 65,000 millones de dólares en déficit porque eso supera la deuda pública.

“Si fuera cierto que la brecha actuarial asciende a 65 mil millones de dólares nos pone al colapso de una quiebra financiera al país. Esto ya no se puede prolongar más, mientras más nos demoremos más difícil será”, expresó.

Bazán dijo que esto metería a Panamá en el radar de las calificadoras de riesgo que nos han dado un plazo de gracia, además si se sigue improvisando esto traerá sus costos para el país, por lo que hay que tomar decisiones.

El economista resaltó que se necesitan reformas estructurales en el sistema de pensiones del país que incomodará a algunos de los sectores, pero son imperantes. Agrega que es necesario analizar por qué el sistema ha fracasado, de lo contrario en 20 años se tendría el mismo problema.

Descartó el sistema de bolsa común porque se sabe cuánto son las pensiones, pero no quiénes las van a pagar, por lo que no es sostenible.

Indicó que en varios países de Latinoamérica se ha optado por un sistema de ahorro individual.

Además, dijo que otro problema es tener salud y pensiones bajo el mismo paraguas que es la Caja de Seguro Social, que en su conocimiento no sabe de otro país que haga lo mismo.

Mencionó países como Argentina, Ecuador y Grecia que quebraron, señalando que en una etapa previa estos países empezaron a endeudarse hasta que ya no pudo obtener más deuda, y al no poder optar por más prestamos ya no tiene cómo pagar, es en ese momento donde se materializa la quiebra.

Dicho esto, Panamá se encuentra en la etapa preliminar que es el aumento del endeudamiento, por lo que es necesario bajar el endeudamiento, pero ahora con este problema actuarial de la CSS no quedará de otra que seguir endeudándose.

Sostuvo que es este gobierno debe tomar las decisiones necesarias porque no se puede seguir prolongando el problema.