Colisión múltiple en Bique deja dos heridos y un camión volcado

Un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en Bique, antes de la estación de combustible Texaco, en dirección hacia el interior del país, dejó como saldo dos personas con lesiones leves y un camión volquete volcado.

En el hecho estuvieron involucrados cuatro vehículos sedanes, además del camión que transportaba tierra. Los heridos fueron atendidos en el lugar por personal de ambulancias y no requirieron traslado a un centro médico, según el reporte de emergencias de Arraiján.

El impacto provocó que el camión quedara atravesado en la vía, lo que obligó a las autoridades a gestionar la remoción de los automóviles afectados y coordinar la llegada de una grúa para retirar el volquete cargado.

Debido al accidente, el carril derecho de la vía permanece obstruido, mientras que el tránsito fue habilitado por el carril central y el de la izquierda.

Las autoridades recomiendan a los conductores precaución al transitar por el área mientras culminan los trabajos de despeje de la vía.

Información de Yiniva Caballero