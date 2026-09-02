Colón| Autoridades y líderes comunitarios se reúnen para definir futuro del centro de salud de Escobal

El director regional del Minsa en Colón, Abraham Alvarado, aseguró que la instalación no cierra y que actualmente cuenta con presencia policial. Las autoridades se reunirán con líderes comunitarios para buscar una salida a los incidentes.

Colón/Autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), representantes locales y líderes comunitarios se reúnen este miércoles para definir las medidas que permitan garantizar la seguridad y mantener la atención en el Centro de Salud de Escobal, en la provincia de Colón.

El encuentro genera expectativa entre los residentes, luego de los actos de vandalismo registrados en la instalación y de la advertencia del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, sobre el posible retiro del personal médico si no se ofrecían garantías de seguridad.

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Abraham Alvarado, director regional del Minsa en Colón, explicó que se busca incorporar a los diferentes sectores de la comunidad en la búsqueda de una solución.

Nosotros queremos hacer una aproximación a la parte de la comunidad con los líderes comunitarios, queremos involucrar a todos, para que participen la comunidad, los honorables, los líderes, para que tomen conciencia, o sea, nos apoyen en esa parte de que nosotros no estamos negando el servicio, sino lo que queremos es evitar la parte de los incidentes de vandalismos”, expresó.

Alvarado señaló que no es la primera vez que se reportan incidentes en el centro y que el Minsa ha coordinado acciones con la Policía Nacional. Actualmente, agentes policiales permanecen en la instalación.

Además, las autoridades de Salud gestionan la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos.

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El director regional aclaró que el Centro de Salud de Escobal mantiene atención las 24 horas, aunque durante los turnos extendidos cuenta con un equipo reducido, integrado por un médico, una enfermera, una técnica y personal de farmacia.

“El horario de atención del centro de salud es 24/7, nunca cierra, ahí estamos claritos”, aseguró.

Las autoridades esperan que la reunión permita alcanzar acuerdos con la comunidad, reforzar la protección del personal sanitario y evitar que nuevos episodios de violencia afecten la continuidad de los servicios médicos.