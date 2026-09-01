Residentes de Escobal temen quedarse sin atención médica ante posible cierre del centro de salud

Pacientes reconocen que las instalaciones y el personal deben ser protegidos, pero también denuncian atención irregular, demoras y ausencia de seguridad durante las noches y los fines de semana.

Colón, Colón/La advertencia de cerrar el Centro de Salud Cirilo Escobar encendió la preocupación entre los residentes de Escobal, en la Costa Abajo de Colón, quienes temen tener que trasladarse a comunidades distantes para recibir atención médica si continúan los hechos de violencia contra la instalación.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, concedió un plazo de 48 horas para que los grupos de la comunidad garanticen la seguridad del centro. De lo contrario, advirtió que retirará al personal médico por tiempo indefinido.

“Si en un término de 48 horas los grupos beligerantes no se reúnen y garantizan que el centro de salud va a tener seguridad y ellos van a ser los responsables por la seguridad del centro, voy a ordenarle a todo el equipo de salud que se retire y van a tener que ir la comunidad a buscar atención de salud en un lugar distante”, expresó Boyd Galindo.

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Durante un recorrido realizado por TVN Noticias, se observó la presencia de dos unidades policiales en las inmediaciones del centro de salud.

Residentes piden seguridad, pero también mejor atención

Una de las pacientes reconoció que causar daños a la instalación no era la manera correcta de reaccionar. Según su versión, el incidente ocurrió después de una intervención policial contra un joven en un cuadro deportivo cercano.

“Fue una situación que tengo entendido que sucedió en el cuadro de juego en donde intervino la policía con un joven; lo llenaron de gas irritante y, claro, él va a venir a buscar atención médica”, relató.

Los residentes también aprovecharon para denunciar deficiencias en la atención durante las noches, madrugadas y fines de semana. “Bueno, a veces es irregular, a veces lamentablemente igual el personal médico, dependiendo de la situación que ocurra, se trasladan algo a enfermería y el médico y queda en ocasiones el centro de salud sin nadie para que atienda”, manifestó una paciente.

La moradora también señaló que las personas tocan el timbre y deben esperar para ser atendidas. “Y hay un timbre que las personas se quejan de que están tocando y el médico, el que está de turno, sale tarde. Había un celador, ya no hay celador”, añadió.

Otro residente contó que algunos pacientes han llegado hasta su vivienda durante la madrugada para pedirle ayuda porque, según le explican, no reciben respuesta en el centro. “A mi casa han ido a las 11 de la noche, 2 de la mañana a tocarme la puerta porque dice que están llamando aquí y nadie atiende”.

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El morador sostuvo que el respeto debe existir tanto hacia el personal sanitario como hacia quienes buscan atención.

“Si bien de este hay que tener un respeto, el respeto es mutuo primeramente. Hay que tener un respeto mutuo tanto del personal como del personal de salud y las personas que se atienden”.

Una comunidad ante el riesgo de perder el servicio

El posible cierre coloca a los residentes entre dos problemas: la necesidad de proteger al personal médico y las instalaciones públicas, y el riesgo de perder el centro al que acuden para recibir atención en su propia comunidad.

El equipo de TVN Noticias intentó obtener una reacción de la Policía Nacional, pero fue remitido a la Policía Canalera, encargada del sector. Hasta el momento no se ha precisado qué medidas permanentes de seguridad se adoptarán para evitar el cierre de la instalación.

Ministro de Salud: 'No queremos cerrar ningún establecimiento'

Ante las quejas de la comunidad, el ministro de Salud indicó que “nosotros no queremos cerrar ningún establecimiento. Lo que estoy diciendo es que la población tiene que encargarse de proteger sus centros de salud, porque lo que no voy a hacer es exponer la vida de nuestro personal: médicos, enfermeras, camilleros, etcétera. Además de trabajar largas horas sin dormir, el personal de salud deja su entorno familiar para dedicarse a atender y curar a las personas"

Añadió que "no es justo que, encima de ese sacrificio, tenga que verse sometido a delincuentes que le impiden el paso hacia los lugares de atención”.

Con información de Néstor Delgado.