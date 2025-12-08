Colón celebra el Día de las Madres con serenatas y emotivos homenajes familiares

Colón vivió un Día de las Madres lleno de música y gratitud, celebrando a quienes sostienen los hogares con amor incondicional.

Colón, Colón/En la provincia de Colón, el 8 de diciembre se vivió entre música, abrazos y lágrimas de alegría. En el Día de las Madres, hijos de todas las edades se tomaron el tiempo para honrar a ese ser fundamental en sus vidas, llevándoles serenatas y detalles que llenaron la jornada de emoción.

“Hoy, una fecha muy importante… los hijos se tomaron un tiempo para conmemorar este día, llevándole serenata a sus madres, hermanas, esposas aquí en la provincia de Colón. Se sintió ese amor hacia un ser muy importante y querido, que es el de ser madre”, relató el reportero en medio de la celebración.

Entre las homenajeadas, una madre expresó conmovida la sorpresa que recibió de parte de sus hijos:

“Nunca me imaginé… para mí ha sido una sorpresa enorme que mis hijas y mis hijos me hayan hecho esto. Ser madre ha sido algo bello, algo lindo. Doy hasta donde pueda por mis hijos y por cada uno de ellos. Me siento muy orgullosa como mamá, igual por mis nietos”.

Al ser consultada sobre su mensaje para otras madres, compartió un consejo que nace desde el corazón:

“Que nunca desamparen a sus hijos… el título de madre es algo muy especial”.

Otra madre homenajeada también compartió su emoción por la tradición familiar que vive cada año:

“Siempre me sorprende todos los años. Gracias a Dios tengo un esposo maravilloso. Ser madre ha sido un gran sacrificio, pero muy lindo. Mi hija ya va para 30 años y todavía está conmigo”.

Sobre el momento más hermoso de su vida como madre, respondió sin dudar:

“El más hermoso: este… que acabo de entregarle matrimonio”.

La jornada cerró con un mensaje que resume el espíritu de este día: honrar a esas mujeres que con esfuerzo, dedicación y sacrificio forman a las futuras generaciones.

“Hoy se honra a ese ser muy especial, a las madres, quienes con mucho esfuerzo y sacrificios logran educar y criar a sus hijos para que el día de mañana sean hombres y mujeres de bien”, destacó el reportero.

Así, Colón vivió un Día de las Madres lleno de música y gratitud, celebrando a quienes sostienen los hogares con amor incondicional.

Con información de Néstor Delgado