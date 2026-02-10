Colón: Ocho días después, residentes de María Chiquita esperan respuesta por barco encallado

Algunos residentes aseguran que varias viviendas han resultado afectadas como consecuencia del impacto y la permanencia de la embarcación en la zona costera.

Colón/Este martes se cumplen ocho días desde que la embarcación Pax quedó encallada en la playa de la comunidad de María Chiquita, en la provincia de Colón, sin que hasta el momento los residentes hayan recibido información oficial por parte de las autoridades ni de los responsables del buque sobre las acciones que se adoptarán para su remoción.

De acuerdo con los moradores, la situación se ha agravado debido a los fuertes vientos y oleajes que han afectado la región del Caribe en los últimos días, lo que ha incrementado la preocupación por posibles daños adicionales.

La falta de respuestas ha generado malestar entre los habitantes de la comunidad, quienes señalan que el encallamiento también ha alterado sus actividades cotidianas y económicas, principalmente la pesca artesanal, una de las principales fuentes de sustento en el área.

“Entonces todavía no se ha podido resolver, no nos han dado una respuesta concreta sobre si se van a llevar el barco. Queremos una solución rápida porque ahora mismo no se puede ni pescar”, indicó Charlie Cedeño, residente de la comunidad.

Los moradores hicieron un llamado a las autoridades competentes y a los encargados de la embarcación para que se acerquen a la comunidad y brinden una respuesta clara ante las afectaciones registradas.

Señalan que el lugar donde se encuentra encallado el buque es utilizado como punto de zarpe de las lanchas, lo que impide la salida de los pescadores y afecta directamente el sustento de varias familias.

Con información de Nestor Delgado