Representantes cierran Tesorería Municipal de Colón por falta de pagos

Colón/Al menos 11 de los 15 representantes de corregimiento del distrito de Colón cerraron este lunes las oficinas de la Tesorería Municipal, como medida de presión ante la falta de desembolso de los recursos destinados al funcionamiento de las juntas comunales.

Según denunciaron, el Municipio de Colón mantiene una deuda de ocho meses en los pagos correspondientes, fondos que ascienden a 8 mil dólares mensuales por corregimiento y que son utilizados para atender trabajos básicos y proyectos comunitarios. Aseguran que la situación ha dejado las arcas “en rojo”.

Los ediles manifestaron que la falta de recursos afecta directamente la operatividad de las juntas, al no contar con diésel, mantenimiento ni insumos esenciales, mientras, según señalaron, solo cuatro juntas estarían recibiendo pagos, lo que consideran un trato desigual.

Durante la protesta, el Julio Hernández, gobernador de la provincia, sostuvo conversaciones con los representantes, quienes posteriormente se trasladaron a la oficina de la Contraloría para conocer el estado de los pagos pendientes.

Diana Pájaro, edil de Sabanitas indicó que “se niegan y mantienen una postura que no entendemos. Sabemos que esto es política. Si no nos ponemos de acuerdo y no hacemos las cosas como se deben, al final el afectado será el distrito de Colón”, expresaron.

Los representantes también indicaron que, pese a haber aprobado varios acuerdos municipales para aumentar la recaudación, no perciben voluntad por parte de la administración local. “Al final la excusa es que no hay plata ni recursos, pero los proyectos que estamos ejecutando en las comunidades se ven directamente afectados”, manifestó Carlos Lima, de Buena Vista.

Los ediles esperan una respuesta del alcalde del distrito de Colón ante una situación que —advierten— impacta de forma directa a las comunidades. Dijeron que no descartan tomar otras medidas de presión para que se realicen los pagos.

Con información de Néstor Delgado.