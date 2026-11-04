Colón se prepara para recibir más de 60 delegaciones en el desfile del 5 de noviembre

Desde horas previas a la celebración, ciudadanos y comerciantes comenzaron a instalar sus carpas a lo largo de la ruta del desfile.

Colón/La provincia de Colón tiene todo listo para la celebración de los desfiles patrios de este 5 de noviembre, fecha en la que se conmemora la consolidación de la separación de Panamá de Colombia en 1903.

Desde horas previas a la celebración, ciudadanos y comerciantes comenzaron a instalar sus carpas a lo largo de la ruta del desfile. Algunos buscan espacios para ofrecer alimentos y bebidas, mientras que otros se preparan para contar con un lugar donde resguardarse del sol o la lluvia y disfrutar de la jornada en familia.

“Espero un día lleno de celebración, donde las familias vengan a disfrutar de este gran logro y que todos podamos tener la oportunidad de apoyar a esos emprendedores que llevan su sustento al hogar”, expresó una ciudadana.

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca), se espera la participación de más de 60 delegaciones, entre instituciones públicas, colegios oficiales y particulares, además de bandas independientes. El desfile está programado para iniciar a las 9:00 a.m.

Por su parte, la Policía Nacional anunció el despliegue de más de 800 unidades a lo largo de la ruta, como parte del operativo de seguridad para garantizar el desarrollo de las actividades.

Con información de Néstor Delgado