Colón celebra el 3 de noviembre y se prepara para recibir a Mulino el día 5

Colón/Cientos de colonenses salieron este 3 de noviembre a disfrutar de los desfiles patrios, acompañar a las delegaciones escolares y esperar las presentaciones de las bandas independientes, en una jornada que también ofreció a los vendedores una oportunidad para generar ingresos.

El desfile comenzó pasadas las 10:00 a. m., con cerca de 50 delegaciones previstas, entre colegios de educación media y bandas independientes, para celebrar los 123 años de vida republicana.

Los abanderados fueron los estudiantes del Colegio Bilingüe Ebenecer, quienes representaron a Colón en un concurso nacional y obtuvieron el primer lugar.

Durante la tarde, alrededor de 30 delegaciones de diferentes centros escolares ya habían pasado por el palco principal. Entre el público crecía la expectativa por la llegada de las bandas independientes, mientras las agrupaciones recorrían las principales avenidas de la ciudad.

Familias y vendedores participan de la jornada

Entre los asistentes había quienes acudieron para ver a una delegación en particular y otros que buscaban compartir la celebración.

“Estaba esperando a Rufo, pero ya pasó”, comentó una de las personas entrevistadas durante el recorrido. Los comerciantes también aprovecharon la actividad para ofrecer sus productos, aunque algunos señalaron que las ventas avanzaban con moderación y que esperaban mayor movimiento para el 5 de noviembre.

“La venta está regular, la gente se está aguardando para el 5”, expresó uno de los vendedores. Otra comerciante, que acababa de llegar, manifestó su confianza en vender sus productos durante la jornada: “Bueno, nosotros sinceramente acabamos de llegar, pero confiando en Dios, creo que todo se va a vender en el nombre de Jesús”.

Desfile transcurre con normalidad; Mulino asistirá a los actos del 5 de noviembre

De acuerdo con la Policía Nacional, el desfile avanzaba con normalidad durante la tarde. Para la jornada se desplegaron más de 300 unidades a lo largo de la ruta.

El operativo también incluyó personal de la Dirección de Operaciones de Tránsito, en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, para atender la circulación de vehículos en los accesos y salidas del casco de la ciudad.

El gobernador de Colón, Julio Hernández, confirmó la presencia del presidente José Raúl Mulino en los actos del 5 de noviembre, que se prevé comiencen desde temprano.

Para esa fecha se espera la participación de aproximadamente 60 delegaciones, entre colegios de educación media y bandas independientes.

La Policía Nacional anunció que dispondrá de más de 700 unidades y reforzará el perímetro de seguridad para la celebración.

Con información de Néstor Delgado.