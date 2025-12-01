Comarca Ngäbe Buglé: alimentos, medicinas y educación, el destino de los fondos sociales del Mides

Al área acudió la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango , quien detalló que se ha completado el cuarto pago de estos programas de transferencia monetaria condicionada en esta región.

Comarca Ngäbe Buglé/Los fondos de los programas Ángel Guardián, Red de Oportunidades y 120 a los 65 son utilizados principalmente para la compra de alimentos y medicinas, según manifestaron varios beneficiarios durante la jornada de pagos realizada este lunes en la comarca Ngäbe Buglé.

Al área de Hato Chamí acudió la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, quien detalló que se ha completado el cuarto pago de estos programas de transferencia monetaria condicionada en esta región.

“Tenemos en la comarca Ngäbe Buglé más de 600 nuevas inclusiones. En total, más de 186 mil beneficiarios, lo que suma aproximadamente 54 millones de dólares y, al año, 120 millones”, explicó la titular del Mides.

Entre las personas que recibieron el pago estaba Leydis Moreno, quien afirmó que el dinero le ayuda para la comida y los gastos escolares. Para subsistir, señaló, cultiva la tierra. También mencionó que existen muchos retos dentro de su comunidad.

La ministra agregó que “estamos contentos y estamos realizando visitas en las áreas de difícil acceso para ver cómo mejorar estos pagos”. En estas zonas, los desembolsos se efectúan en efectivo.

Los montos por programa son los siguientes:

Red de Oportunidades: $50

$50 Ángel Guardián: $80

$80 120 a los 65: $120

En algunos casos, los beneficiarios deben caminar hasta dos horas para llegar al centro de pago establecido por el Mides. Tilcia Rodríguez, madre de dos hijos, relató que para ella el trayecto toma cerca de una hora. Con el dinero, dijo, compra “medicina, alimento, para todo”. Añadió que cultiva y vende lo que cosecha para complementar sus ingresos.

Otra residente, Elina Montezuma, comentó: “Tengo cinco hijos. Este programa me ha ayudado para el estudio de mis hijos y para la salud”. Mientras que, algunos niños aprovecharon para decirles a sus madres que las querían, en vísperas del Día de la Madre, que se celebra el próximo lunes.

La ministra Carles de Arango, quien indicó que esta es la tercera vez que visita este punto, aseguró que regresará para dar seguimiento no solo al proceso de pago, sino también a iniciativas de emprendimiento y otras formas de apoyo comunitario.

Con información de Jessica Román.