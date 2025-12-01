Naviferias del IMA iniciarán este martes en tres provincias. Conozca aquí el calendario
El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.
Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán este martes 2 de diciembre en tres provincias de forma simultánea: Chiriquí, Los Santos y Herrera.
Estas jornadas buscan ofrecer productos de la temporada a precios accesibles para la población.
A continuación, los horarios y los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas este martes:
📍Chiriquí
• Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba
• Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú
• Alcaldía de Renacimiento, en Río Serenó
📍Los Santos
• Parque Simón Bolívar, en La Villa de Los Santos
• Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé
• Parque Belisario Porras, en Las Tablas
📍Herrera
• Parque Herrera, en Chitré cabecera
• Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo
• Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré
Además, la institución anunció que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional, desde el 2 hasta el 19 de diciembre de 2025.
La caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.