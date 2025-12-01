Naviferias del IMA iniciarán este martes en tres provincias. Conozca aquí el calendario

El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Jamones que se venderán en las naviferias del IMA
Jamones que se venderán en las naviferias del IMA / TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
01 de diciembre 2025 - 16:28

Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán este martes 2 de diciembre en tres provincias de forma simultánea: Chiriquí, Los Santos y Herrera.

Estas jornadas buscan ofrecer productos de la temporada a precios accesibles para la población.

A continuación, los horarios y los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas este martes:

📍Chiriquí

Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba

• Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú

• Alcaldía de Renacimiento, en Río Serenó

📍Los Santos

Parque Simón Bolívar, en La Villa de Los Santos

• Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé

• Parque Belisario Porras, en Las Tablas

📍Herrera

Parque Herrera, en Chitré cabecera

• Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo

• Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré

🔗Puedes leer: Cajas Navideñas: Todo lo que debe saber sobre la venta del IMA

El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Además, la institución anunció que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional, desde el 2 hasta el 19 de diciembre de 2025.

La caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.

Noticias relacionadas

Reabren acceso al Parque Nacional Volcán Barú tras mejora de condiciones climáticas Acodeco detectó 58 irregularidades durante operativo de Black Friday

Temas relacionados

Instituto de Mercadeo Agropecuario Naviferias Chiriquí Herrera Los Santos
Si te lo perdiste
Lo último
stats