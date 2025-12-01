Naviferias del IMA iniciarán este martes en tres provincias. Conozca aquí el calendario

El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) comenzarán este martes 2 de diciembre en tres provincias de forma simultánea: Chiriquí, Los Santos y Herrera.

Estas jornadas buscan ofrecer productos de la temporada a precios accesibles para la población.

A continuación, los horarios y los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas este martes:

📍Chiriquí

• Plaza del Ferrocarril, en el distrito de Bugaba

• Terrenos de la Feria de Puerto Armuelles, Barú

• Alcaldía de Renacimiento, en Río Serenó

📍Los Santos

• Parque Simón Bolívar, en La Villa de Los Santos

• Parque Viviana Pérez, en el distrito de Guararé

• Parque Belisario Porras, en Las Tablas

📍Herrera

• Parque Herrera, en Chitré cabecera

• Plaza Hipólito Pérez Tello (Plaza de Toros), Monagrillo

• Plaza 3 de Noviembre, La Arena, distrito de Chitré

El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Además, la institución anunció que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional, desde el 2 hasta el 19 de diciembre de 2025.

La caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.