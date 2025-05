Comerciantes de Merca Panamá se mantienen en incertidumbre

Merca ya cuenta con mucho inventario de productos perecederos que, probablemente por no tener demanda, se comiencen a perder y las afectaciones van a ser con consecuencias graves en los próximos meses, expresó Yoris Morales .

Panamá/El guineo ha aumentado de precio casi el doble en los pequeños comercios, ya sea al por mayor o al por menor en Merca Panamá. Yoris Morales, el presidente de los comerciantes, comunicó que hay otras consecuencias, las cuales no son visibles, pero las notan los comerciantes y productores.

Según Morales, “Merca está dependiendo mucho de la hotelería, los restaurantes y de otros pequeños negocios que vienen, se abastecen; esos negocios están siendo afectados por la incertidumbre que está ocasionando los cierres esporádicos que se dan en la ciudad de Panamá y en otras partes del país, y eso está afectando la demanda de esos comerciantes. Esto está trayendo como consecuencia que, al nosotros no tener inventario en Merca, no se estaría pidiendo al campo y a diferentes áreas de las provincias no solamente vegetales y verduras”.

Te puede interesar: Merca Panamá alerta sobre riesgos en el suministro en caso de que huelga suba de tono

Merca Panamá ya cuenta con mucho inventario de productos perecederos que, probablemente por no tener demanda, se comiencen a perder, y las afectaciones van a ser con consecuencias graves en los próximos meses, expresó Yoris Morales.

La venta estimada ha disminuido más de un 30% esta semana; ya se venía con un mes de abril bastante bajo. Ya tenemos una afectación de menos ventas de un 30% y estas cifras se cree que pueden seguir aumentando por las razones antes mencionadas.

En el guineo sí ha tenido un efecto adverso este producto subiendo, pero en algunos otros bajando su precio, ya sean papa, zanahoria, cebolla, plátano, coliflor, apio, brócoli, coliflor, pero estos precios se deben a que no hay demanda y lo que hay se tiene que vender porque, al no haber demanda, se va a vender más barato.

Esto traerá un efecto a dos o tres meses, ya que, probablemente, en septiembre tendremos unos productos extremadamente caros producto de lo que se está dando, porque la incertidumbre está causando que el producto ahora en el campo no tenga las condiciones para seguir sembrando.

El mayor efecto de la situación actual lo tendremos en 2 o 3 meses aproximadamente; hay productos en el campo que son muy sensitivos al clima que en esta época de lluvia comienzan a podrirse, por ejemplo, brócoli y coliflor.

Con información de Fabio Alonso Caballero