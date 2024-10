Propuesta para agilizar vistas presupuestarias enfrenta decisión clave en la Asamblea

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional definirá hoy, lunes, la metodología para abordar las vistas presupuestarias en las que participarán 97 instituciones.

Manuel Cohen, secretario de dicha instancia legislativa, reiteró que la propuesta que pondrán sobre la mesa, luego de que el viceministro de Economía, Fausto Fernández, conteste algunas preguntas sobre el presupuesto, es que la Comisión se divida en dos y se atiendan 20 instituciones por día.

En estas dos instancias, en las que se busca dividir la Comisión de Presupuesto, que cuenta con 15 diputados, habrá un presidente, secretario y comisionados. No obstante, esta moción debe ser avalada por la mayoría de los diputados que conforman la Comisión de Presupuesto.

Dichas instancias serían dirigidas por los diputados Sergio "Chello" Gálvez y Ariel Vallarino, presidente y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, respectivamente.

“Esta es una propuesta para tratar de cumplir y hacer el trabajo. Aquí se impone la democracia, somos 15 diputados, y para poder aprobar esto se necesita la mayoría; de lo contrario, lo haremos tal cual se ha hecho siempre”, dijo.

Cohen, además, explicó que se trabajarán los días necesarios, dejando la puerta abierta a que se pueda sesionar los fines de semana.

Pero, ¿Qué pasa si no se aprueba la propuesta y se sigue con el método tradicional?

“Si usted, matemáticamente, saca el tiempo, media hora por diputado, depende de cuántos se anoten, tienen derecho a media hora más. ¿Cuántos diputados del Pleno se sumarán? Si usted va sumando, los tiempos no darán”.

De no avalarse una propuesta que les dé agilidad a las vistas presupuestarias, los tiempos no alcanzarían y, de no darse los tres debates, el presupuesto debería debatirse en sesiones extraordinarias.

Quedan escasos 10 días para que la Asamblea apruebe el presupuesto en los tres debates correspondientes.