Comisión de Salud de la Asamblea unifica propuestas para atender a personas en situación de calle

La Comisión de Salud y Trabajo de la Asamblea Nacional unificó iniciativas presentadas por los diputados Ernesto Cedeño y Manuel Chen, que buscan establecer un abordaje científico para atender problemas de adicciones, salud mental y vulnerabilidad social, además de facilitar la reintegración de las personas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional avanzó en la unificación de dos propuestas legislativas presentadas por los diputados Ernesto Cedeño y Manuel Chen, con el objetivo de establecer una política pública para la atención de las personas en situación de calle.

Las iniciativas buscan garantizar un abordaje científico para quienes enfrentan problemas de adicciones, salud mental y vulnerabilidad social, así como establecer mecanismos que contribuyan a su reintegración a la vida social, económica, laboral y política.

En el análisis de las propuestas participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Ministerio de Salud (Minsa), municipios, el Instituto de Salud Mental y organizaciones sociales. La discusión fue analizada previamente por una subcomisión, donde se logró unificar las iniciativas en una propuesta orientada a establecer una política pública de alcance nacional que involucre a los distintos municipios.

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Uno de los principales planteamientos durante la discusión fue que la atención de las personas en situación de calle debe responder a criterios técnicos y científicos y no limitarse únicamente a trasladarlas de los espacios públicos.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, será necesario establecer mecanismos para identificar y clasificar las distintas condiciones y necesidades de las personas atendidas, sobre todo en los casos relacionados con enfermedades mentales, adicciones y otras situaciones de vulnerabilidad. También se destacó la importancia de garantizar el respeto de los derechos humanos y de los derechos de las personas con condiciones de salud mental durante cualquier proceso de atención.

La propuesta plantea la integración de una comisión conformada por instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y los municipios, además de la participación de organizaciones sociales, entre ellas grupos religiosos y organizaciones no religiosas. El objetivo sería alcanzar consensos para definir la manera en que las instituciones y organizaciones deben intervenir en la atención de las personas en situación de calle.

Con información de Meredith Serracín