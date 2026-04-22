Comisión de Salud cita a Luis Alberto Santanach, director encargado del Idaan

La comparecencia aún no tiene fecha definida, pero se espera que sea agendada en la próxima reunión de la Comisión de Salud.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad citar al director encargado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Luis Alberto Santanach, para que responda un cuestionario de aproximadamente 15 preguntas relacionadas con la gestión de la entidad.

La citación, propuesta por el diputado Betserai Richards, busca conocer detalles sobre la ejecución presupuestaria del Idaan, así como los planes para garantizar el suministro de agua potable en comunidades que aún enfrentan escasez del servicio.

Durante la sesión, el presidente de la comisión, Edwin Vergara, lanzó fuertes cuestionamientos sobre la gestión de la institución y la falta de respuestas a los problemas de abastecimiento.

“Con todo el respeto que se merecen en la sala, pero yo tengo que hacer eco de mi circuito y de la gente en Chame y San Carlos, y sé que a nivel nacional está cabreada de los cuentos ya, no más cuento, y por eso es que estoy de acuerdo con usted en que hagamos esa citación y que la institución, no sé quién va a venir, si el subdirector, pero alguien tiene que venir a rendir cuentas aquí sobre ese Idaan o lo cerramos o lo cambiamos o lo modernizamos, pero tienen que solucionar. Aquí vienen a pedir traslado de partida, aquí se hace todo, se les pone plata y no se ve el director encargado, que era el subdirector. Bueno, si él no tiene respuesta y él está esperando, entonces ¿qué está haciendo en el puesto? Que renuncie. Si él no se atreve a tomar decisiones, pues que renuncie. Porque se está ganando la plata sin hacer nada, entonces. Calentando sillas”, expresó.

La comparecencia aún no tiene fecha definida, pero se espera que sea agendada en la próxima reunión de la Comisión de Salud.

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Durante la sesión también se abordó el avance de los proyectos de anillos hidráulicos en el norte y este de la ciudad capital. Según lo adelantado en Consejo de Gabinete por el Ministerio de la Presidencia, estas obras podrían estar listas para mediados del mes de mayo.

Santanach fue designado como director encargado del Idaan en medio de los desafíos que enfrenta la institución para mejorar el suministro de agua potable a nivel nacional, un tema que continúa generando reclamos ciudadanos y presión desde distintos sectores.

Con información de Meredith Serracín