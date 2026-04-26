Comunidades de Parita exigen reparación urgente de carreteras del proyecto PCP

Se trata de una problemática que, según los residentes, lleva años sin solución, afectando directamente a transportistas, productores y estudiantes que deben transitar diariamente por vías en estado crítico.

Herrera/Moradores de varias comunidades del distrito de Parita, en la provincia de Herrera, mantienen su exigencia por la rehabilitación de las carreteras que forman parte del denominado proyecto PCP, que abarca las zonas de Portobelillo, Cabuya y Pedernal.

Se trata de una problemática que, según los residentes, lleva años sin solución, afectando directamente a transportistas, productores y estudiantes que deben transitar diariamente por vías en estado crítico. El constante deterioro también ha incrementado los daños en los vehículos, generando mayores costos para quienes dependen del transporte.

A pesar de que el proyecto ya fue licitado, su ejecución no ha iniciado debido a inconvenientes internos con una de las empresas involucradas, que habría presentado una denuncia, retrasando la entrega de la orden de proceder por parte del Ministerio de Obras Públicas.

Mientras tanto, los pobladores solicitan medidas paliativas urgentes, como el relleno de huecos, especialmente ante la llegada de la temporada lluviosa, que podría agravar aún más las condiciones de las vías.

Residentes como Fidel Araujo manifestaron su inconformidad, señalando que algunas comunidades han quedado incluso fuera de las contemplaciones del proyecto. “Tenemos años esperando. Aquí han pasado gobiernos y nadie se acuerda de nosotros”, expresó.

Por su parte, Leonardo Bajura Mitre indicó que el mal estado de las calles ha obligado a los moradores a organizarse para exigir soluciones. “No podemos continuar así. Esta situación tiene más de diez años”, afirmó.

Los afectados reiteran el llamado a las autoridades actuales para que se concrete la ejecución del proyecto y se brinde una respuesta definitiva a una problemática que impacta a cientos de familias en esta región del país.

Con información de Eduardo Javier Vega