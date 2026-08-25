Varias comunidades de Penonomé estarán sin agua potable este jueves por trabajos del Idaan

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar agua antes del inicio de los trabajos programados para este jueves.

Penonomé, Coclé/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) realizará este jueves 27 de agosto una jornada de limpieza del tanque de almacenamiento de la planta potabilizadora de Penonomé, en la provincia de Coclé, lo que provocará una interrupción temporal del suministro de agua potable.

Los trabajos se desarrollarán en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., por lo que durante aproximadamente ocho horas los usuarios abastecidos por esta planta no contarán con el servicio de agua potable.

El Idaan informó que estas labores forman parte de las acciones de mantenimiento necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

Una jornada similar se realizó este martes en la planta potabilizadora de Capellanía, que abastece a sectores de los distritos de Aguadulce y Natá.

Idaan refuerza medidas ante bajos niveles de las fuentes hídricas

El director regional del Idaan, Arcenio González, explicó que la institución mantiene planes de contingencia para enfrentar la disminución de los niveles de las fuentes de agua, situación que se ha acentuado por las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño en las provincias centrales.

Entre las medidas contempladas se encuentran la perforación de pozos y la habilitación de acueductos, con el objetivo de garantizar el suministro a la población.

González señaló que las fuentes hídricas de la región han registrado un deterioro considerable y que corresponde al Idaan adoptar las medidas necesarias para mantener operativos los sistemas de abastecimiento.

“Las fuentes hídricas se han ido desmejorando y al Idaan le compete tomar las medidas para estar operativos al 100 %, porque el fenómeno de El Niño en provincias centrales está fuerte”, indicó el funcionario.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar agua antes del inicio de los trabajos programados para este jueves.

Con información de Nataly Reyes