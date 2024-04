Concejo Municipal de San Miguelito no tiene facultad de disolver contrato con Revisalud, según Procuraduría

Ciudad de Panamá/Luego que el Concejo Municipal de San Miguelito había manifestado su intención de disolver el contrato con la empresa de recolección de desechos Revisalud, se conoció que no podrá hacerlo. En este distrito, la crisis de la basura y su solución continúa siendo una bola que pica y se extiende.

Hace unas semanas, la empresa Revisalud fue citada ante el Concejo Municipal para que explicara la situación con la poca frecuencia de los camiones recolectores.

Posterior a este encuentro, el Concejo Municipal, elevó una consulta ante la Procuraduría de la Administración para determinar si el Concejo tenía la facultad de eliminar el contrato, a lo que ya les respondieron indicando que no.

“Vamos a tener que buscar otro tipo de medidas” dijo Omar Montilla, presidente del Concejo Municipal de San Miguelito, quien había planeado disolver el contrato y buscar otra solución con otra empresa.

Esto había dicho Montilla anteriormente: No se renovará contrato a Revisalud, dice presidente del Concejo Municipal de San Miguelito

Lo que hace que la situación se agrave, es que el contrato fue firmado a 25 años y debe culminar en 2026, pero mientras esto ocurre, pasa el tiempo y las calles en el distrito de San Miguelito, siguen inundados en basura, principalmente en comunidades como Veranillo, Samaria, Mano de Piedra, Cerro Batea y Santa Librada.

Montilla señaló que desde la empresa se les ha dicho que cuentan con una flota de 40 camiones, sin embargo, mantienen información brindada por extrabajadores de Revisalud que cuentan con menos de 8 camiones operativos.

“Con eso no se hace una frecuencia de casi 400 mil habitantes que tiene este distrito (…) están claros que ninguna administración va a querer hacer un contrato nuevo con una empresa que no cumplió desde sus inicios y que no va a cumplir a futuros”, expresó Montilla.

La crisis ya tiene a los residentes cansados. Las frecuencias irregulares, no sólo les genera molestias por los pataconcitos, sino también por los malos olores, alimañas y otra realidad que consideran no debe quedar por fuera: la falta de cultura de los ciudadanos que también tiran los desechos en los lugares inadecuados.

Los residentes también manifestaron su molestia con aquellos que constantemente sacan la basura, aún, cuando los camiones recolectores acaban de pasar. Reconocen que, aunque el camión pase, en un par de horas nuevamente hay una gran acumulación de basura.

Se intentó conocer la versión de la empresa Revisalud, sin embargo, no fuimos atendidos, se nos indicó que estaban preparando un comunicado de prensa, para dar a conocer su posición, pero al cierre de esta nota no hubo una respuesta.

Con información de Jocelyn Mosquera