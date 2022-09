Conep se opone a modificación de la mesa de diálogo por la CSS

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), se pronunció en torno al diálogo por la Caja de Seguro Social, en especial, a la discusión del futuro del Programa de Vejez, Invalidez y Muerte.

El gremio catalogó de inadmisible que se hable de modificar la estructura de dicha mesa y sus reglas, “sin contar con la decisión y opinión de los miembros de la misma.

Advierten que no avalarán imposiciones.

En un comunicado, indicaron que estiman que el informe actuarial realizado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), debe hacerse público lo más pronto posible y se tiene que reactivar la mesa de diálogo correspondiente.

Advierten que, si no se hace nada el resultado será catastrófico no solo para la CSS, sino para el país, por lo que no es razonable que se repita el escenario de dejarlo todo para después.