Conferencia Episcopal Panameña pide respeto al ministerio del papa León XIV y su llamado al fin de las guerras

Este pronunciamiento surge en un contexto de tensión internacional, tras las críticas del mandatario estadounidense hacia León XIV —primer pontífice nacido en Estados Unidos— por sus llamados al cese de hostilidades.

Ciudad de Panamá/La Conferencia Episcopal Panameña emitió un comunicado oficial en el que expresa su "filial afecto y firme comunión" con el Santo Padre León XIV, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó públicamente las intervenciones del Pontífice sobre el conflicto con Irán.

El documento, titulado "Por el respeto al ministerio petrino y la misión de la Iglesia Católica", fue firmado por José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá y presidente de la Conferencia, junto a Luis Enrique Saldaña, obispo de David y secretario general de la Conferencia Episcopal.

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Llamado a la prudencia

En el texto, los obispos panameños subrayan que el Papa, como Sucesor de Pedro, "no es un actor político ni responde a intereses ideológicos". Su misión, recalcan, es "esencialmente espiritual: confirmar en la fe, custodiar la unidad de la Iglesia y ser voz profética en medio del mundo".

Este pronunciamiento surge en un contexto de tensión internacional, tras las críticas del mandatario estadounidense hacia León XIV —primer pontífice nacido en Estados Unidos— por sus llamados al cese de hostilidades en el conflicto con Irán.

Frente a ello, la Conferencia Episcopal recuerda que "el Evangelio no se somete a agendas humanas ni a intereses de poder", sino que ilumina las realidades desde "la verdad del amor y de la misericordia de Dios".

El comunicado destaca que ninguna nación, sistema o liderazgo puede situarse por encima de la dignidad de la persona humana ni del bien común. Por ello, las palabras del Papa León XIV que invitan a la paz o cuestionan la violencia "deben ser comprendidas en su auténtico sentido; no como una intromisión política, sino como un servicio a la conciencia de la humanidad".

La Conferencia Episcopal Panameña reitera que la Iglesia "no busca confrontar, ni competir con autoridad alguna". Su misión es ser "signo de unidad, promotora de diálogo y constructora de paz". En ese sentido, el respeto mutuo, la prudencia en el lenguaje y la apertura al encuentro son condiciones indispensables para una convivencia auténticamente humana.