Consejo Administrativo de Udelas aprueba 40% de descuento en matrícula para 2026

De acuerdo con la autoridad universitaria, el descuento del 40% será aplicable tanto al primer como al segundo semestre, además del periodo de verano de 2026.

Ciudad de Panamá/El Consejo Administrativo de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) aprobó un descuento del 40% en el costo de la matrícula para sus estudiantes, beneficio que comenzará a regir a partir del primer semestre del año académico 2026.

La rectora de la casa de estudios superiores, Nicolasa Terreros Barrios, informó que esta decisión da continuidad a la política de equiparación del costo de la matrícula con el resto de las universidades públicas del país. Precisó que la medida favorecerá a cerca de 13 mil estudiantes de las carreras de pregrado y grado.

De acuerdo con la autoridad universitaria, el descuento del 40% será aplicable tanto al primer como al segundo semestre, además del periodo de verano de 2026, lo que representa un alivio económico significativo para la comunidad estudiantil.

Terreros Barrios explicó que el Consejo Administrativo también avaló un esquema de descuentos progresivos, el cual contempla una reducción adicional anual del 20%. Bajo este modelo, para el año académico 2027 el descuento alcanzará el 60%, con una proyección de incremento gradual en los años posteriores, como parte de las estrategias para fortalecer el acceso y la permanencia en la educación superior.

La aprobación de esta medida se dio de forma unánime, luego de un análisis técnico basado en los principios de calidad, igualdad, equidad y acceso a la educación universitaria.

No obstante, la universidad aclaró que esta rebaja no será aplicable a los programas de postgrado, maestrías, doctorados, diplomados ni a otros cursos libres, los cuales se mantienen bajo las políticas de autogestión institucional.